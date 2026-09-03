iOS 27 permet d'utiliser un seul numéro sur deux iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a glissé dans iOS 27 une fonction baptisée iPhone Handoff qui n'a rien à voir avec la continuité entre iPhone et Mac. Elle permet de garder le même numéro de téléphone sur deux iPhone, un principal et un compagnon, et de passer de l'un à l'autre sans changer de carte. Le tout passe par une eSIM compagnon, et donc par le bon vouloir des opérateurs.
La fonction se règle dans Réglages, puis Données cellulaires. On désigne un iPhone principal, qui garde l'eSIM d'origine et pilote tous les réglages cellulaires, et un iPhone compagnon, qui reçoit une eSIM compagnon rattachée au même numéro. On passe ensuite de l'un à l'autre, un seul iPhone utilisant le numéro à la fois, et le partage de position suit celui qui l'a en main. Apple avait évoqué la chose sur une diapositive du keynote de la WWDC en juin, au milieu de centaines de nouveautés, mais rien n'était apparu dans les bêtas depuis.
Le mécanisme ressemble à ce que fait l'Apple Watch cellulaire depuis des années, avec une eSIM secondaire adossée au numéro de l'iPhone, à ceci près que la montre sonne en même temps que le téléphone. Apple l'étend simplement à un second téléphone, ce qui vise l'utilisateur qui garde un vieil iPhone de secours, celui qui jongle entre un pro et un perso, ou celui qui achèterait l'iPhone pliable attendu ces jours-ci sans renoncer à un modèle classique pour le sport. Sauf que voilà, tout dépend des opérateurs : T-Mobile aux États-Unis et Deutsche Telekom en Allemagne pourraient être parmi les premiers, et aucun nom français ne circule pour le moment. Les captures viennent d'un simulateur, le comportement sur un vrai réseau pourra varier.
Les deux appareils doivent tourner sous iOS 27, attendu dans le courant du mois, et l'opérateur doit proposer l'eSIM compagnon. Chez nous, l'eSIM de l'Apple Watch donne une idée de ce qui vous attend, puisque Orange et SFR la facturent 5 euros par mois plus 10 euros d'activation, que Free l'inclut sans surcoût depuis décembre. Apple n'a pas dit si la fonction serait facturée.
Un seul numéro sur deux iPhone, c'est le genre de fonction qu'on attendait depuis l'arrivée de l'eSIM, et Apple l'a d'ailleurs déjà rodée sur la montre. Le problème, comme toujours en France, sera l'opérateur, et on imagine bien Orange ou SFR facturer l'eSIM compagnon au prix de celle de l'Apple Watch. Le vrai client de cette fonction, c'est l'iPhone pliable, et Apple se donne les moyens de vous toute la gamme.
Un iPhone principal, un iPhone compagnon
La fonction se règle dans Réglages, puis Données cellulaires. On désigne un iPhone principal, qui garde l'eSIM d'origine et pilote tous les réglages cellulaires, et un iPhone compagnon, qui reçoit une eSIM compagnon rattachée au même numéro. On passe ensuite de l'un à l'autre, un seul iPhone utilisant le numéro à la fois, et le partage de position suit celui qui l'a en main. Apple avait évoqué la chose sur une diapositive du keynote de la WWDC en juin, au milieu de centaines de nouveautés, mais rien n'était apparu dans les bêtas depuis.
Le principe existe déjà, sur votre poignet
Le mécanisme ressemble à ce que fait l'Apple Watch cellulaire depuis des années, avec une eSIM secondaire adossée au numéro de l'iPhone, à ceci près que la montre sonne en même temps que le téléphone. Apple l'étend simplement à un second téléphone, ce qui vise l'utilisateur qui garde un vieil iPhone de secours, celui qui jongle entre un pro et un perso, ou celui qui achèterait l'iPhone pliable attendu ces jours-ci sans renoncer à un modèle classique pour le sport. Sauf que voilà, tout dépend des opérateurs : T-Mobile aux États-Unis et Deutsche Telekom en Allemagne pourraient être parmi les premiers, et aucun nom français ne circule pour le moment. Les captures viennent d'un simulateur, le comportement sur un vrai réseau pourra varier.
Il faut deux iPhone sous iOS 27
Les deux appareils doivent tourner sous iOS 27, attendu dans le courant du mois, et l'opérateur doit proposer l'eSIM compagnon. Chez nous, l'eSIM de l'Apple Watch donne une idée de ce qui vous attend, puisque Orange et SFR la facturent 5 euros par mois plus 10 euros d'activation, que Free l'inclut sans surcoût depuis décembre. Apple n'a pas dit si la fonction serait facturée.
On en dit quoi ?
Un seul numéro sur deux iPhone, c'est le genre de fonction qu'on attendait depuis l'arrivée de l'eSIM, et Apple l'a d'ailleurs déjà rodée sur la montre. Le problème, comme toujours en France, sera l'opérateur, et on imagine bien Orange ou SFR facturer l'eSIM compagnon au prix de celle de l'Apple Watch. Le vrai client de cette fonction, c'est l'iPhone pliable, et Apple se donne les moyens de vous toute la gamme.