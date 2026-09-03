iOS 27 permet d'utiliser un seul numéro sur deux iPhone

On en dit quoi ?



Un seul numéro sur deux iPhone, c'est le genre de fonction qu'on attendait depuis l'arrivée de l'eSIM, et Apple l'a d'ailleurs déjà rodée sur la montre. Le problème, comme toujours en France, sera l'opérateur, et on imagine bien Orange ou SFR facturer l'eSIM compagnon au prix de celle de l'Apple Watch. Le vrai client de cette fonction, c'est l'iPhone pliable, et Apple se donne les moyens de vous toute la gamme.