App Store : John Ternus veut-il faire payer davantage les développeurs ?

JOHN TERNUS VEUT AUGMENTER LES REVENUS DE L’APP STORE

moyens d’augmenter les marges

PHIL SCHILLER N’ÉTAIT PAS VRAIMENT CONVAINCU

PLUS CHER POUR LES DÉVELOPPEURS ?

QU’EN PENSER ?



L’idée de développer les revenus de l’App Store n’a évidemment rien de surprenant, mais la marge de manœuvre d’Apple semble particulièrement étroite. Augmenter les tarifs ou créer de nouvelles contributions pour les développeurs risquerait d’alimenter précisément les critiques auxquelles la firme tente de répondre depuis plusieurs années.



Le plus intéressant est finalement que cette réflexion serait directement portée par John Ternus. Après le départ de Tim Cook, le nouveau patron semble donc prêt à mettre assez rapidement sa marque sur l’un des piliers les plus sensibles de l’écosystème Apple.

L’App Store rapporte déjà beaucoup d’argent à Apple, mais elle pourrait bien chercher à aller encore plus loin. Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman affirme que plusieurs pistes seraient étudiées pour améliorer sa rentabilité. Le journaliste ne précise toutefois pas. À ce stade, il s’agit donc davantage d’une orientation stratégique que d’un projet déjà arrêté.L’objectif serait notamment degrâce à la plateforme. Sans oublier de! Cette réflexion serait principalement portée par le nouveau CEO John Ternus et Eddy Cue, toujours à la tête des Services.Après avoir quitté son poste de vice-président du marketing en 2020, le dirigeant était devenuet conservait notamment la responsabilité de l’App Store.Selon Mark Gurman, Phil Schiller estimait que. Il n’y aurait pas eu de conflit ouvert au sein d’Apple, mais l’ancien dirigeant n’aurait pas souhaité participer à cette nouvelle orientation.Cette position peut sealors que les règles de l’App Store et les commissions prélevées par Apple font déjà l’objet de nombreuses contestations et de changements réglementaires dans plusieurs régions du monde.Plusieurs hypothèses sont évoquées, mais aucune n’est pour le moment présentée comme une décision d’Apple.La firme pourrait par exempledemandés pour rejoindre l. Une autre possibilité serait de faire payer davantage les plus gros éditeurs, éventuellement par l’intermédiaire d’un abonnement tenant compte du trafic généré et des infrastructures utilisées.La procédure de validation des applications, qui repose encore en partie sur une intervention humaine, pourrait être davantage automatisée. Cette évolution permettrait probablement de, mais ne manquerait pas de soulever des questions sur la qualité des contrôles effectués.