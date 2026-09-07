App Store : John Ternus veut-il faire payer davantage les développeurs ?
Par Laurence - Publié le
L’App Store pourrait connaître de nouveaux changements sous l’impulsion de John Ternus. Selon Mark Gurman, le nouveau CEO d’Apple et Eddy Cue chercheraient à améliorer les marges de la boutique et, surtout, à en tirer davantage de revenus récurrents. Une stratégie qui n’aurait pas vraiment convaincu Phil Schiller avant son départ.
L’App Store rapporte déjà beaucoup d’argent à Apple, mais elle pourrait bien chercher à aller encore plus loin. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme que plusieurs pistes seraient étudiées pour améliorer sa rentabilité. Le journaliste ne précise toutefois pas quelles mesures sont réellement envisagées. À ce stade, il s’agit donc davantage d’une orientation stratégique que d’un projet déjà arrêté.
L’objectif serait notamment de trouver des
Cette volonté aurait néanmoins joué un rôle dans le récent départ de Phil Schiller. Après avoir quitté son poste de vice-président du marketing en 2020, le dirigeant était devenu Apple Fellow et conservait notamment la responsabilité de l’App Store.
Selon Mark Gurman, Phil Schiller estimait que chercher à augmenter encore les revenus de la boutique risquait surtout d’irriter davantage les développeurs et les gouvernements. Il n’y aurait pas eu de conflit ouvert au sein d’Apple, mais l’ancien dirigeant n’aurait pas souhaité participer à cette nouvelle orientation.
Cette position peut se comprendre alors que les règles de l’App Store et les commissions prélevées par Apple font déjà l’objet de nombreuses contestations et de changements réglementaires dans plusieurs régions du monde.
Comment Apple pourrait concrètement gagner davantage d’argent ? Plusieurs hypothèses sont évoquées, mais aucune n’est pour le moment présentée comme une décision d’Apple.
La firme pourrait par exemple augmenter les 99 dollars annuels demandés pour rejoindre l’Apple Developer Program. Une autre possibilité serait de faire payer davantage les plus gros éditeurs, éventuellement par l’intermédiaire d’un abonnement tenant compte du trafic généré et des infrastructures utilisées.
Cupertino pourrait aussi chercher à réduire ses propres coûts. La procédure de validation des applications, qui repose encore en partie sur une intervention humaine, pourrait être davantage automatisée. Cette évolution permettrait probablement de réaliser des économies, mais ne manquerait pas de soulever des questions sur la qualité des contrôles effectués.
L’idée de développer les revenus de l’App Store n’a évidemment rien de surprenant, mais la marge de manœuvre d’Apple semble particulièrement étroite. Augmenter les tarifs ou créer de nouvelles contributions pour les développeurs risquerait d’alimenter précisément les critiques auxquelles la firme tente de répondre depuis plusieurs années.
Le plus intéressant est finalement que cette réflexion serait directement portée par John Ternus. Après le départ de Tim Cook, le nouveau patron semble donc prêt à mettre assez rapidement sa marque sur l’un des piliers les plus sensibles de l’écosystème Apple.
JOHN TERNUS VEUT AUGMENTER LES REVENUS DE L’APP STORE
L’App Store rapporte déjà beaucoup d’argent à Apple, mais elle pourrait bien chercher à aller encore plus loin. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman affirme que plusieurs pistes seraient étudiées pour améliorer sa rentabilité. Le journaliste ne précise toutefois pas quelles mesures sont réellement envisagées. À ce stade, il s’agit donc davantage d’une orientation stratégique que d’un projet déjà arrêté.
L’objectif serait notamment de trouver des
moyens d’augmenter les margeset de générer davantage de revenus récurrents grâce à la plateforme. Sans oublier de compenser la hausse des coûts de production ! Cette réflexion serait principalement portée par le nouveau CEO John Ternus et Eddy Cue, toujours à la tête des Services.
PHIL SCHILLER N’ÉTAIT PAS VRAIMENT CONVAINCU
Cette volonté aurait néanmoins joué un rôle dans le récent départ de Phil Schiller. Après avoir quitté son poste de vice-président du marketing en 2020, le dirigeant était devenu Apple Fellow et conservait notamment la responsabilité de l’App Store.
Selon Mark Gurman, Phil Schiller estimait que chercher à augmenter encore les revenus de la boutique risquait surtout d’irriter davantage les développeurs et les gouvernements. Il n’y aurait pas eu de conflit ouvert au sein d’Apple, mais l’ancien dirigeant n’aurait pas souhaité participer à cette nouvelle orientation.
Cette position peut se comprendre alors que les règles de l’App Store et les commissions prélevées par Apple font déjà l’objet de nombreuses contestations et de changements réglementaires dans plusieurs régions du monde.
PLUS CHER POUR LES DÉVELOPPEURS ?
Comment Apple pourrait concrètement gagner davantage d’argent ? Plusieurs hypothèses sont évoquées, mais aucune n’est pour le moment présentée comme une décision d’Apple.
La firme pourrait par exemple augmenter les 99 dollars annuels demandés pour rejoindre l’Apple Developer Program. Une autre possibilité serait de faire payer davantage les plus gros éditeurs, éventuellement par l’intermédiaire d’un abonnement tenant compte du trafic généré et des infrastructures utilisées.
Cupertino pourrait aussi chercher à réduire ses propres coûts. La procédure de validation des applications, qui repose encore en partie sur une intervention humaine, pourrait être davantage automatisée. Cette évolution permettrait probablement de réaliser des économies, mais ne manquerait pas de soulever des questions sur la qualité des contrôles effectués.
QU’EN PENSER ?
L’idée de développer les revenus de l’App Store n’a évidemment rien de surprenant, mais la marge de manœuvre d’Apple semble particulièrement étroite. Augmenter les tarifs ou créer de nouvelles contributions pour les développeurs risquerait d’alimenter précisément les critiques auxquelles la firme tente de répondre depuis plusieurs années.
Le plus intéressant est finalement que cette réflexion serait directement portée par John Ternus. Après le départ de Tim Cook, le nouveau patron semble donc prêt à mettre assez rapidement sa marque sur l’un des piliers les plus sensibles de l’écosystème Apple.