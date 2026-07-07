iPhone Ultra : le premier pliable d'Apple pourrait grimper jusqu'à 2 600 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
D'après une source que nous savons fiable, le premier iPhone pliable d'Apple, attendu pour septembre sous le nom d'iPhone Ultra, pourrait grimper jusqu'à 2 600 euros dans sa version la plus haut de gamme. Un tarif vertigineux, de quoi en faire l'iPhone le plus cher de l'histoire. Rien d'officiel pour l'instant, mais l'information recoupe toutes les fuites qui circulent depuis des mois.
Commençons par le nerf de la guerre. Selon nos informations, il faudrait compter autour de 2 200 euros pour l'entrée de gamme, et jusqu'à 2 600 euros pour la version dotée d'un téraoctet de stockage. Tout le reste des fuites va dans le même sens. Ming-Chi Kuo, l'analyste le plus suivi sur Apple, table sur 2 300 à 2 500 dollars, alors qu'il parlait encore d'un départ à 2 000 dollars il y a quelques mois. Mark Gurman, de Bloomberg, évoque lui aussi un tarif au-dessus de 2 000 dollars, assez pour sacrer ce modèle iPhone le plus cher jamais produit. Sur Weibo, le leaker Instant Digital détaille même les paliers : 2 320 dollars pour 256 Go, 2 610 dollars pour 512 Go, et jusqu'à 2 900 dollars pour le téraoctet, soit ces fameux 2 600 euros une fois convertis. Bref, tout le monde vise très haut.
Le calendrier, lui, semble un peu plus solide. L'iPhone Ultra serait présenté en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, lors de l'événement de rentrée. Sauf que voilà. Plusieurs sources, dont l'analyste de Barclays Tim Long, évoquent une commercialisation repoussée à décembre, exactement comme l'iPhone X en 2017, annoncé à l'automne mais livré des semaines plus tard. Kuo parle d'un stock famélique, autour de 8 millions d'unités pour toute la fin d'année, quand l'agence Nikkei Asia, plus optimiste, monte à 10 millions. Autant dire que même à ce prix, en dénicher un au lancement relèvera du parcours du combattant.
Pour justifier une telle note, Apple miserait sur un format livre qui se déplie en petite tablette, avec un écran interne d'environ 7,8 pouces sans pli visible et une façade externe plus modeste autour de 5,5 pouces. Les fuites décrivent aussi un châssis en titane, un bouton Touch ID sur la tranche faute de place pour Face ID, une puce A20 gravée en 2 nanomètres épaulée par 12 Go de mémoire, et une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh qui serait la plus grosse jamais installée dans un iPhone. Rien de tout cela n'est gravé dans le marbre.
Un iPhone à 2 600 euros, ça fait tousser quand même. Et il faut le rappeler, rien n'est confirmé officiellement. On sait aussi qu'avec Apple, les hausses de prix promises chaque année par les analystes ne se concrétisent pas toujours, donc ce chiffre est à manier avec prudence. Reste que notre source est du genre à voir juste, et que la trajectoire ne trompe pas. Ce premier pliable ne vise pas le grand public, mais la petite frange prête à payer le prix fort pour dégainer le dernier objet Apple avant tout le monde. On a quand même très très hâte de l'avoir en main !
Jusqu'à 2 600 euros, et les fuites confirment
Commençons par le nerf de la guerre. Selon nos informations, il faudrait compter autour de 2 200 euros pour l'entrée de gamme, et jusqu'à 2 600 euros pour la version dotée d'un téraoctet de stockage. Tout le reste des fuites va dans le même sens. Ming-Chi Kuo, l'analyste le plus suivi sur Apple, table sur 2 300 à 2 500 dollars, alors qu'il parlait encore d'un départ à 2 000 dollars il y a quelques mois. Mark Gurman, de Bloomberg, évoque lui aussi un tarif au-dessus de 2 000 dollars, assez pour sacrer ce modèle iPhone le plus cher jamais produit. Sur Weibo, le leaker Instant Digital détaille même les paliers : 2 320 dollars pour 256 Go, 2 610 dollars pour 512 Go, et jusqu'à 2 900 dollars pour le téraoctet, soit ces fameux 2 600 euros une fois convertis. Bref, tout le monde vise très haut.
Une présentation en septembre, une sortie peut-être plus tard
Le calendrier, lui, semble un peu plus solide. L'iPhone Ultra serait présenté en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, lors de l'événement de rentrée. Sauf que voilà. Plusieurs sources, dont l'analyste de Barclays Tim Long, évoquent une commercialisation repoussée à décembre, exactement comme l'iPhone X en 2017, annoncé à l'automne mais livré des semaines plus tard. Kuo parle d'un stock famélique, autour de 8 millions d'unités pour toute la fin d'année, quand l'agence Nikkei Asia, plus optimiste, monte à 10 millions. Autant dire que même à ce prix, en dénicher un au lancement relèvera du parcours du combattant.
Ce que promettent les fuites côté fiche technique
Pour justifier une telle note, Apple miserait sur un format livre qui se déplie en petite tablette, avec un écran interne d'environ 7,8 pouces sans pli visible et une façade externe plus modeste autour de 5,5 pouces. Les fuites décrivent aussi un châssis en titane, un bouton Touch ID sur la tranche faute de place pour Face ID, une puce A20 gravée en 2 nanomètres épaulée par 12 Go de mémoire, et une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh qui serait la plus grosse jamais installée dans un iPhone. Rien de tout cela n'est gravé dans le marbre.
On en dit quoi ?
Un iPhone à 2 600 euros, ça fait tousser quand même. Et il faut le rappeler, rien n'est confirmé officiellement. On sait aussi qu'avec Apple, les hausses de prix promises chaque année par les analystes ne se concrétisent pas toujours, donc ce chiffre est à manier avec prudence. Reste que notre source est du genre à voir juste, et que la trajectoire ne trompe pas. Ce premier pliable ne vise pas le grand public, mais la petite frange prête à payer le prix fort pour dégainer le dernier objet Apple avant tout le monde. On a quand même très très hâte de l'avoir en main !