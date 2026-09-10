L'iPhone Duo résiste à la poussière et à l’eau avec une certification IP68

UNE CERTIFICATION IP68 MALGRÉ LA CHARNIÈRE

MIEUX QUE LE GALAXY Z FOLD8 POUR LA POUSSIÈRE

TITANE ET ÉCRAN À DIX COUCHES

QU’EN PENSER ?



Pour un premier iPhone pliable, obtenir une certification IP68 est plutôt rassurant. La protection contre la poussière est probablement encore plus importante que la résistance à l’eau sur un appareil équipé d’une charnière, puisque de minuscules particules peuvent finir par perturber son fonctionnement.



La certification ne dira toutefois pas tout de la résistance de l’iPhone Duo sur plusieurs années. Il faudra notamment attendre les premiers démontages et tests de durabilité pour découvrir comment Apple est parvenue à isoler aussi efficacement sa charnière.

La présence d’une charnière constituedes smartphones pliables. Elle multiplie les zones dans lesquelles de petites particules peuvent s’introduire, avec le risque d’endommager progressivement le mécanisme ou l’écran.. Le premier chiffre concerne la résistance aux particules solides : avec un indice IP6X, l’appareil est considéré comme totalement protégé contre la pénétration de poussière.Le second chiffre concerne l’eau. Avec sa certification IPX8,. Apple précise que son nouveau pliable peut résister à une immersion jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes maximum. Il bénéficie donc du même niveau de certification que les autres iPhone de la gamme, malgré une conception nettement plus complexe.Ce dernier résiste également à l’eau, mais offre une protection moins complète contre les poussières les plus fines.Apple n’est toutefois pas le seul constructeur à être parvenu à obtenir une certification IP68 sur un smartphone pliable.L’enjeu est loin d’être anecdotique sur ce type d’appareil. De la poussière introduite autour de la charnière peut finir par atteindre le mécanisme ou se retrouver sous l’écran pliable.. L’iPhone Duo dispose notamment d’un châssis en titane et d’une protection de charnière également réalisée dans ce matériau.Son écran pliable repose par ailleurs sur une structure composée de dix couches, destinée notamment à protéger une dalle qui reste, par nature, plus délicate qu’un écran traditionnel. Cupertino rappelle cependant que la résistance à l’eau et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec l’usure normale de l’appareil.