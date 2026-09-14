Comment ça un iPhone Duo Max dans les tuyaux ? (mais pas que...)
Par Laurence - Publié le
L’iPhone Duo pourrait n’être que le premier membre d’une nouvelle famille chez Apple. Selon Mark Gurman, le choix du nom Duo ne serait pas anodin : il permettrait à la firme de décliner plus facilement son iPhone pliable avec, pourquoi pas, un Duo Max plus grand, mais également des modèles mini ou SE.
Pendant des mois, le premier iPhone pliable d’Apple a été surnommé iPhone Ultra, aussi bien par les leakers que dans la presse. Selon Mark Gurman, ce nom avait même fini par circuler en interne chez Apple, peut-être justement sous l’influence de ces différentes rumeurs.
Mais la Pomme a sorti un iPhone Duo. Un nom beaucoup plus court qui fait directement référence aux deux écrans et aux deux usages de l'appareil, à mi-chemin entre smartphone et tablette. Le Duo dispose en effet d'un écran externe de 5,4 pouces et d'une dalle pliable interne de 7,6 pouces.
Mais pour Mark Gurman, ce choix aurait surtout un autre avantage : Duo serait une vraie gamme, comme Air ou Pro et pourrait facilement être associé aux autres suffixes déjà utilisés par Apple.
Le journaliste s’attend ainsi à voir apparaître dans les prochaines années un iPhone Duo Max (rappelez vous des rumeurs d'un iPad pliable). Apple pourrait reprendre une stratégie déjà largement éprouvée avec ses iPhone traditionnels en proposant une version équipée d’un écran encore plus grand.
Ce scénario semble d'autant plus crédible que l'écran interne de 7,6 pouces constitue déjà l'un des principaux arguments du premier Duo. Apple le présente comme le plus grand écran jamais intégré à un iPhone, avec une surface d'affichage 50 % supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max.
Mark Gurman va même plus loin et imagine d’autres déclinaisons possibles. Soyons fou : un Duo SE pourrait réduire certaines caractéristiques pour proposer un pliable moins coûteux (sans l'écran externe), un Duo mini pourrait adopter un format à clapet. Il s'agit cependant ici de projections du journaliste : Apple n'a annoncé aucun de ces appareils.
Le choix du nom prendrait alors tout son sens. Un iPhone Ultra aurait davantage enfermé l'appareil dans le rôle d'un modèle unique placé tout en haut de la gamme. iPhone Duo peut au contraire devenir une véritable famille, déclinée en plusieurs tailles et plusieurs niveaux de prix.
En attendant, comment le marché va-t-il réagir à cette première génération ? L’iPhone Duo démarre à 1 999 dollars aux États-Unis (2339 euros en France...) et constitue un pari important pour Apple. Cupertino mise notamment sur une intégration poussée entre le matériel et iOS 27 pour se différencier des nombreux smartphones pliables déjà disponibles.
Mais Mark Gurman, comme d'autres analystes, se montre particulièrement confiant : il estime que le Duo pourrait devenir le pliable dominant du marché et contribuer à transformer ce format, encore minoritaire aujourd'hui, en produit beaucoup plus courant.
Il est évidemment beaucoup trop tôt pour considérer l’iPhone Duo Max, le Duo SE ou le Duo mini comme de futurs produits confirmés. Mais le choix du nom Duo semble effectivement laisser beaucoup plus de liberté à Apple que le très premium Ultra.
Tout dépendra désormais du succès de cette première génération. Si le public répond présent malgré son tarif particulièrement élevé, Apple aurait tout intérêt à reproduire une stratégie qu’elle maîtrise parfaitement : commencer avec un produit très haut de gamme avant d'élargir progressivement la famille.
Et un Duo SE moins cher ou un petit Duo mini à clapet pourrait finalement être encore plus important pour démocratiser l’iPhone pliable qu'un Duo Max encore plus grand, et surtout encore plus cher.
POURQUOI DUO ET PAS ULTRA ?
Pendant des mois, le premier iPhone pliable d’Apple a été surnommé iPhone Ultra, aussi bien par les leakers que dans la presse. Selon Mark Gurman, ce nom avait même fini par circuler en interne chez Apple, peut-être justement sous l’influence de ces différentes rumeurs.
Mais la Pomme a sorti un iPhone Duo. Un nom beaucoup plus court qui fait directement référence aux deux écrans et aux deux usages de l'appareil, à mi-chemin entre smartphone et tablette. Le Duo dispose en effet d'un écran externe de 5,4 pouces et d'une dalle pliable interne de 7,6 pouces.
Mais pour Mark Gurman, ce choix aurait surtout un autre avantage : Duo serait une vraie gamme, comme Air ou Pro et pourrait facilement être associé aux autres suffixes déjà utilisés par Apple.
UN IPHONE DUO MAX PLUS GRAND ?
Le journaliste s’attend ainsi à voir apparaître dans les prochaines années un iPhone Duo Max (rappelez vous des rumeurs d'un iPad pliable). Apple pourrait reprendre une stratégie déjà largement éprouvée avec ses iPhone traditionnels en proposant une version équipée d’un écran encore plus grand.
Ce scénario semble d'autant plus crédible que l'écran interne de 7,6 pouces constitue déjà l'un des principaux arguments du premier Duo. Apple le présente comme le plus grand écran jamais intégré à un iPhone, avec une surface d'affichage 50 % supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max.
Mark Gurman va même plus loin et imagine d’autres déclinaisons possibles. Soyons fou : un Duo SE pourrait réduire certaines caractéristiques pour proposer un pliable moins coûteux (sans l'écran externe), un Duo mini pourrait adopter un format à clapet. Il s'agit cependant ici de projections du journaliste : Apple n'a annoncé aucun de ces appareils.
LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE FAMILLE D’IPHONE ?
Le choix du nom prendrait alors tout son sens. Un iPhone Ultra aurait davantage enfermé l'appareil dans le rôle d'un modèle unique placé tout en haut de la gamme. iPhone Duo peut au contraire devenir une véritable famille, déclinée en plusieurs tailles et plusieurs niveaux de prix.
En attendant, comment le marché va-t-il réagir à cette première génération ? L’iPhone Duo démarre à 1 999 dollars aux États-Unis (2339 euros en France...) et constitue un pari important pour Apple. Cupertino mise notamment sur une intégration poussée entre le matériel et iOS 27 pour se différencier des nombreux smartphones pliables déjà disponibles.
Mais Mark Gurman, comme d'autres analystes, se montre particulièrement confiant : il estime que le Duo pourrait devenir le pliable dominant du marché et contribuer à transformer ce format, encore minoritaire aujourd'hui, en produit beaucoup plus courant.
QU’EN PENSER ?
Il est évidemment beaucoup trop tôt pour considérer l’iPhone Duo Max, le Duo SE ou le Duo mini comme de futurs produits confirmés. Mais le choix du nom Duo semble effectivement laisser beaucoup plus de liberté à Apple que le très premium Ultra.
Tout dépendra désormais du succès de cette première génération. Si le public répond présent malgré son tarif particulièrement élevé, Apple aurait tout intérêt à reproduire une stratégie qu’elle maîtrise parfaitement : commencer avec un produit très haut de gamme avant d'élargir progressivement la famille.
Et un Duo SE moins cher ou un petit Duo mini à clapet pourrait finalement être encore plus important pour démocratiser l’iPhone pliable qu'un Duo Max encore plus grand, et surtout encore plus cher.