Comment ça un iPhone Duo Max dans les tuyaux ? (mais pas que...)

QU’EN PENSER ?



Il est évidemment beaucoup trop tôt pour considérer l’iPhone Duo Max, le Duo SE ou le Duo mini comme de futurs produits confirmés. Mais le choix du nom Duo semble effectivement laisser beaucoup plus de liberté à Apple que le très premium Ultra.



Tout dépendra désormais du succès de cette première génération. Si le public répond présent malgré son tarif particulièrement élevé, Apple aurait tout intérêt à reproduire une stratégie qu’elle maîtrise parfaitement : commencer avec un produit très haut de gamme avant d'élargir progressivement la famille.



Et un Duo SE moins cher ou un petit Duo mini à clapet pourrait finalement être encore plus important pour démocratiser l’iPhone pliable qu'un Duo Max encore plus grand, et surtout encore plus cher.