iPhone Duo : Apple paierait 250 dollars à Samsung pour chaque écran pliable

QU’EN PENSER ?



À 250 dollars pièce, l’écran pliable représente déjà une part significative du coût matériel de l’iPhone Duo. Et le contrat exclusif supposé avec Samsung montre surtout à quel point Apple reste dépendante du savoir-faire de son grand concurrent pour lancer cette nouvelle catégorie de produits.



Il faudra maintenant attendre les premiers démontages pour connaître le coût estimé de l’ensemble des composants. Avec un prix français de 2 339 euros, la comparaison entre le coût de fabrication du Duo et celui d’un iPhone 18 Pro devrait être particulièrement intéressante.