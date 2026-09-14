iPhone Duo : Apple paierait 250 dollars à Samsung pour chaque écran pliable
Par Laurence - Publié le
L’écran pliable pourrait bien être l’un des composants les plus coûteux du nouvel iPhone Duo. Apple aurait signé un accord exclusif de trois ans avec Samsung Display, qui facturerait environ 250 dollars chaque dalle destinée au premier iPhone pliable.
Apple et Samsung sont concurrents sur le marché des smartphones, mais ils travaillent ensemble depuis longtemps en coulisses —enfin plutôt Samsung Display. Et avec l’iPhone Duo, cette collaboration pourrait devenir particulièrement importante. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple aurait signé avec Samsung Display un contrat exclusif de trois ans pour la fourniture des écrans pliables de son nouvel iPhone (faut-il voir au moins 3 générations de produits ?)
Samsung serait ainsi le seul fournisseur de dalles pliables pour l’iPhone Duo, mais également pour ses successeurs pendant toute la durée de cet accord. Cette exclusivité qui n’est finalement pas très surprenante. Samsung Display dispose d’une expérience considérable dans la fabrication de dalles OLED pliables, notamment grâce aux différentes générations de Galaxy Z Fold commercialisées depuis plusieurs années.
Mais le chiffre le plus intéressant concerne surtout le prix de ces écrans. Toujours selon Instant Digital, Apple paierait environ 250 dollars pour chaque dalle pliable. De quoi en faire l’un des composants essentiels les plus coûteux de l’iPhone Duo.
À titre de comparaison, les coûts de production des smartphones haut de gamme sont généralement répartis entre l’écran, la puce, les appareils photo, la mémoire, le stockage, les modems ou encore la batterie. Dans le cas d’un smartphone pliable, la dalle et son mécanisme viennent nécessairement alourdir la facture.
Il faudra toutefois attendre les premiers démontages et les analyses spécialisées après la commercialisation pour disposer d’une estimation plus précise du coût total des composants de l’iPhone Duo.
Ce coût élevé permet aussi de remettre en perspective le tarif du premier pliable d’Apple. L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros en France, ce qui en fait de très loin l’iPhone le plus cher de la gamme.
L’écran n’explique évidemment pas à lui seul ce prix. Le Duo dispose également d’une charnière particulièrement complexe, d’une double batterie, de la puce A20 Pro et d’une architecture interne entièrement repensée pour son format pliable.
Apple indique par ailleurs que l’appareil contient 35 % de matériaux recyclés, avec notamment 100 % de cobalt recyclé dans les batteries et 100 % de titane recyclé dans le cache de la charnière imprimé en 3D. Selon la firme, 60 % de l’énergie utilisée pour sa fabrication provient également de sources renouvelables.
À 250 dollars pièce, l’écran pliable représente déjà une part significative du coût matériel de l’iPhone Duo. Et le contrat exclusif supposé avec Samsung montre surtout à quel point Apple reste dépendante du savoir-faire de son grand concurrent pour lancer cette nouvelle catégorie de produits.
Il faudra maintenant attendre les premiers démontages pour connaître le coût estimé de l’ensemble des composants. Avec un prix français de 2 339 euros, la comparaison entre le coût de fabrication du Duo et celui d’un iPhone 18 Pro devrait être particulièrement intéressante.
SAMSUNG SEUL FOURNISSEUR PENDANT TROIS ANS ?
Apple et Samsung sont concurrents sur le marché des smartphones, mais ils travaillent ensemble depuis longtemps en coulisses —enfin plutôt Samsung Display. Et avec l’iPhone Duo, cette collaboration pourrait devenir particulièrement importante. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, Apple aurait signé avec Samsung Display un contrat exclusif de trois ans pour la fourniture des écrans pliables de son nouvel iPhone (faut-il voir au moins 3 générations de produits ?)
Samsung serait ainsi le seul fournisseur de dalles pliables pour l’iPhone Duo, mais également pour ses successeurs pendant toute la durée de cet accord. Cette exclusivité qui n’est finalement pas très surprenante. Samsung Display dispose d’une expérience considérable dans la fabrication de dalles OLED pliables, notamment grâce aux différentes générations de Galaxy Z Fold commercialisées depuis plusieurs années.
ENVIRON 250 DOLLARS PAR ÉCRAN
Mais le chiffre le plus intéressant concerne surtout le prix de ces écrans. Toujours selon Instant Digital, Apple paierait environ 250 dollars pour chaque dalle pliable. De quoi en faire l’un des composants essentiels les plus coûteux de l’iPhone Duo.
À titre de comparaison, les coûts de production des smartphones haut de gamme sont généralement répartis entre l’écran, la puce, les appareils photo, la mémoire, le stockage, les modems ou encore la batterie. Dans le cas d’un smartphone pliable, la dalle et son mécanisme viennent nécessairement alourdir la facture.
Il faudra toutefois attendre les premiers démontages et les analyses spécialisées après la commercialisation pour disposer d’une estimation plus précise du coût total des composants de l’iPhone Duo.
UN IPHONE À 2 339 EUROS EN FRANCE
Ce coût élevé permet aussi de remettre en perspective le tarif du premier pliable d’Apple. L’iPhone Duo démarre à 2 339 euros en France, ce qui en fait de très loin l’iPhone le plus cher de la gamme.
L’écran n’explique évidemment pas à lui seul ce prix. Le Duo dispose également d’une charnière particulièrement complexe, d’une double batterie, de la puce A20 Pro et d’une architecture interne entièrement repensée pour son format pliable.
Apple indique par ailleurs que l’appareil contient 35 % de matériaux recyclés, avec notamment 100 % de cobalt recyclé dans les batteries et 100 % de titane recyclé dans le cache de la charnière imprimé en 3D. Selon la firme, 60 % de l’énergie utilisée pour sa fabrication provient également de sources renouvelables.
QU’EN PENSER ?
À 250 dollars pièce, l’écran pliable représente déjà une part significative du coût matériel de l’iPhone Duo. Et le contrat exclusif supposé avec Samsung montre surtout à quel point Apple reste dépendante du savoir-faire de son grand concurrent pour lancer cette nouvelle catégorie de produits.
Il faudra maintenant attendre les premiers démontages pour connaître le coût estimé de l’ensemble des composants. Avec un prix français de 2 339 euros, la comparaison entre le coût de fabrication du Duo et celui d’un iPhone 18 Pro devrait être particulièrement intéressante.