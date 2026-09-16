L'Inde enquête sur des réparations facturées par Apple après une mise à jour d'iOS

On en dit quoi ?



On comprend qu'un éditeur ne puisse pas promettre l'absence totale de bugs. Mais lorsqu'un client installe une mise à jour officielle puis se retrouve avec un écran inutilisable, il mérite une explication technique précise. L'enquête devra établir l'origine des pannes, avant de déterminer qui doit payer la réparation.