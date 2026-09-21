Apple confie un iPhone 18 Pro Max à Mathieu Forget : voici le résultat !
Par Laurence - Publié le
Pour le lancement de son iPhone 18 Pro Max, Apple a choisi quelques ambassadeurs de renom : entre la France et la Corée. Le tout pour explorer la photo, comme la vidéo de son dernier bébé.
Connu sous le nom de Forgetmat, Mathieu Forget s’est notamment fait connaître pour ses photographies sportives donnant l’impression que ses sujets flottent dans les airs. Pour le lancement de l’iPhone 18 Pro Max, le photographe a collaboré avec Apple afin d’explorer les nouvelles possibilités offertes par son appareil photo.
Et plutôt que de simplement publier les images finales, il montre également comment certains clichés ont été réalisés. L’une des techniques exploitées est la pose longue. Les nouvelles commandes Pro des iPhone 18 Pro permettent désormais de régler manuellement la vitesse d’obturation directement depuis l’app Appareil photo.
Il devient ainsi possible de conserver un sujet relativement net tout en transformant les éléments en mouvement autour de lui en traînées ou en formes beaucoup plus abstraites. Apple utilise d’ailleurs précisément ce type de photographie pour illustrer les nouvelles commandes manuelles de ses smartphones. Il avait déjà sévi avec son iPhone 17 Pro Max prenant un certain Tim Cook en sujet d'étude !
Mathieu Forget s’est également amusé avec une autre nouveauté de l’iPhone 18 Pro : son ouverture variable. La caméra principale Fusion de 48 MP propose quatre ouvertures, à f/1,48, f/1,8, f/2,8 et f/4. En fermant le diaphragme, les six petites lamelles qui le composent peuvent produire un effet starburst : les sources lumineuses ponctuelles prennent alors la forme d’étoiles.
Si l'effet bien connu des photographes utilisant des appareils traditionnels, mais qui devient particulièrement intéressant sur un smartphone. Il ne s’agit plus ici uniquement d’un flou ajouté par traitement logiciel : le résultat dépend directement du comportement optique du nouveau diaphragme.
Ces exemples illustrent finalement assez bien l’intérêt des nouveautés photo de cette génération. Sur le papier, passer d’une ouverture fixe à une ouverture variable peut sembler assez technique. Dans les mains d’un photographe, cela devient surtout un nouvel outil créatif.
Apple multiplie justement les démonstrations depuis le lancement de ses nouveaux modèles. La chanteuse ROSÉ, membre de BLACKPINK, a ainsi tourné le clip de son titre new trick entièrement avec l’iPhone 18 Pro, sous la direction de Dave Meyers. Apple met notamment en avant l’ouverture variable de la caméra principale pour les scènes en basse lumière et le contrôle de la profondeur de champ.
On est ici bien loin du premier exercice avec une véritable production musicale (sans compter le travail des équipes, les éclairages professionnels, les mouvements de caméra, les accessoires et bien sûr le travail de postproduction qui est loin d'être anodin).
La firme a également confié son smartphone aux photographes Alex Prager, Jack Davison et Jimmy Chin pour l’exposition What Holds Us, entièrement réalisée avec l’iPhone 18 Pro.
Les photos de Mathieu Forget sont évidemment celles d’un professionnel qui maîtrise parfaitement la lumière, la composition et les techniques de prise de vue. Acheter un iPhone 18 Pro Max ne permettra donc pas automatiquement d’obtenir les mêmes résultats.
Mais ses démonstrations ont justement l’intérêt de montrer ce qu’apportent concrètement l’ouverture variable et les nouveaux réglages manuels. Apple ne cherche plus seulement à améliorer automatiquement les photos : avec cette génération, elle commence aussi à donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur la manière de les créer.
POSE LONGUE ET OUVERTURE VARIABLE
Connu sous le nom de Forgetmat, Mathieu Forget s’est notamment fait connaître pour ses photographies sportives donnant l’impression que ses sujets flottent dans les airs. Pour le lancement de l’iPhone 18 Pro Max, le photographe a collaboré avec Apple afin d’explorer les nouvelles possibilités offertes par son appareil photo.
Et plutôt que de simplement publier les images finales, il montre également comment certains clichés ont été réalisés. L’une des techniques exploitées est la pose longue. Les nouvelles commandes Pro des iPhone 18 Pro permettent désormais de régler manuellement la vitesse d’obturation directement depuis l’app Appareil photo.
Il devient ainsi possible de conserver un sujet relativement net tout en transformant les éléments en mouvement autour de lui en traînées ou en formes beaucoup plus abstraites. Apple utilise d’ailleurs précisément ce type de photographie pour illustrer les nouvelles commandes manuelles de ses smartphones. Il avait déjà sévi avec son iPhone 17 Pro Max prenant un certain Tim Cook en sujet d'étude !
DES ÉTOILES GRÂCE AU DIAPHRAGME DE L’IPHONE
Mathieu Forget s’est également amusé avec une autre nouveauté de l’iPhone 18 Pro : son ouverture variable. La caméra principale Fusion de 48 MP propose quatre ouvertures, à f/1,48, f/1,8, f/2,8 et f/4. En fermant le diaphragme, les six petites lamelles qui le composent peuvent produire un effet starburst : les sources lumineuses ponctuelles prennent alors la forme d’étoiles.
Si l'effet bien connu des photographes utilisant des appareils traditionnels, mais qui devient particulièrement intéressant sur un smartphone. Il ne s’agit plus ici uniquement d’un flou ajouté par traitement logiciel : le résultat dépend directement du comportement optique du nouveau diaphragme.
Ces exemples illustrent finalement assez bien l’intérêt des nouveautés photo de cette génération. Sur le papier, passer d’une ouverture fixe à une ouverture variable peut sembler assez technique. Dans les mains d’un photographe, cela devient surtout un nouvel outil créatif.
ROSÉ POUR LA VIDÉO, MATHIEU FORGET POUR LA PHOTO
Apple multiplie justement les démonstrations depuis le lancement de ses nouveaux modèles. La chanteuse ROSÉ, membre de BLACKPINK, a ainsi tourné le clip de son titre new trick entièrement avec l’iPhone 18 Pro, sous la direction de Dave Meyers. Apple met notamment en avant l’ouverture variable de la caméra principale pour les scènes en basse lumière et le contrôle de la profondeur de champ.
On est ici bien loin du premier exercice avec une véritable production musicale (sans compter le travail des équipes, les éclairages professionnels, les mouvements de caméra, les accessoires et bien sûr le travail de postproduction qui est loin d'être anodin).
La firme a également confié son smartphone aux photographes Alex Prager, Jack Davison et Jimmy Chin pour l’exposition What Holds Us, entièrement réalisée avec l’iPhone 18 Pro.
QU’EN PENSER ?
Les photos de Mathieu Forget sont évidemment celles d’un professionnel qui maîtrise parfaitement la lumière, la composition et les techniques de prise de vue. Acheter un iPhone 18 Pro Max ne permettra donc pas automatiquement d’obtenir les mêmes résultats.
Mais ses démonstrations ont justement l’intérêt de montrer ce qu’apportent concrètement l’ouverture variable et les nouveaux réglages manuels. Apple ne cherche plus seulement à améliorer automatiquement les photos : avec cette génération, elle commence aussi à donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur la manière de les créer.