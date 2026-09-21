Apple confie un iPhone 18 Pro Max à Mathieu Forget : voici le résultat !

QU’EN PENSER ?



Les photos de Mathieu Forget sont évidemment celles d’un professionnel qui maîtrise parfaitement la lumière, la composition et les techniques de prise de vue. Acheter un iPhone 18 Pro Max ne permettra donc pas automatiquement d’obtenir les mêmes résultats.



Mais ses démonstrations ont justement l’intérêt de montrer ce qu’apportent concrètement l’ouverture variable et les nouveaux réglages manuels. Apple ne cherche plus seulement à améliorer automatiquement les photos : avec cette génération, elle commence aussi à donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur la manière de les créer.