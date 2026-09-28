Incroyable, Apple condamné à payer 5,7 milliards de dollars à cause des vibration de votre iPhone

On en dit quoi ?



Ce genre de méga-verdict fond presque toujours en appel, et on imagine bien que celui-là ne fera pas exception. Apple a les avocats, le temps et l'argent qu'il faut pour faire durer l'affaire pendant des années. En attendant, le composant le plus discret de l'iPhone, celui que vous sentez sous le doigt sans jamais le voir, s'offre le record absolu de la condamnation en matière de brevets. Pour une entreprise qui a bâti sa réputation sur le soin du détail, se faire épingler sur une histoire de vibrations, c'est quand même un peu la honte.