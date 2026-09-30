iPhone 18 Pro : encore un nouveau bug !

DES CRAQUEMENTS QUI APPARAISSENT DE MANIÈRE ALÉATOIRE

LE MODE AVION ET LA LUMINOSITÉ PEUVENT DÉCLENCHER LE BRUIT

IOS 27.0.1 NE CORRIGE PAS LE PROBLÈME

iOS 27.0.1 ne corrige pas tous les bugs

QU’EN PENSER ?



À ce stade, Apple ne semble pas avoir communiqué publiquement sur le problème et son origine reste donc inconnue. Si celui-ci est logiciel, une prochaine mise à jour d'iOS pourrait éventuellement suffire à le faire disparaître.



Les premiers jours suivant la commercialisation d'un nouvel iPhone font traditionnellement remonter de nombreux comportements inhabituels, sans qu'ils se transforment nécessairement en défauts généralisés. Les témoignages autour de ces grésillements méritent donc d'être surveillés, mais ils restent pour l'instant trop peu nombreux pour parler d'un nouveau problème matériel des iPhone 18 Pro.

Décidément, le lancement des iPhone 18 Pro ne se déroulent pas sous les meilleurs augures. En effet, sur les forums deet, certains utilisateurs expliquent entendre des bruits parasites provenant de leur appareil.: certains parlent d'un grésillement, d'autres d'un petit clic, d'un claquement ou encore d'un bruit sec apparaissant de manière aléatoire. Dans de nombreux témoignages, le son semble provenir du haut-parleur supérieur, celui qui sert notamment d'écouteur pendant les appels.Il est toutefois difficile à reproduire de manière systématique. Chez certains propriétaires, le bruit serait relativement fréquent, tandis que d'autres ne l'entendraient que dans certaines situations : en utilisant une application, en faisant défiler une page web, à l'arrivée d'une notification, lorsque le clavier apparaît ou encore pendant un appel sur le réseau cellulaire.Apparemment,Modifier rapidement la luminosité de l'écran pourrait également faire apparaître le petit claquement sur certains appareils concernés.Ces comportements rendent l'origine du problème particulièrementIl pourrait s'agir du haut-parleur lui-même, d'interférences électriques ou encore d'un simple dysfonctionnement logiciel. Pour l'instant, rien ne permet de trancher entre ces différentes possibilités.Le nombre de témoignages disponibles ne permet pas davantage de déterminer l'ampleur du phénomène. Il serait donc prématuré de parler d'un problème généralisé à l'ensemble des iPhone 18 Pro.Cette première mise à jour corrective d'iOS 27 règle notamment un problème pouvant provoquer le redémarrage des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque Face ID échoue à authentifier l'utilisateur.Les notes de version ne mentionnent en revanche aucun correctif concernant les. Et selon les premiers témoignages, l'installation d'iOS 27.0.1 ne ferait pas disparaître lesPlusieurs utilisateurs affirment également avoir retourné leur iPhone 18 Pro avant de. Là encore, ces quelques témoignages ne permettent pas de conclure à un défaut matériel affectant une série particulière.