Shot on iPhone Duo : voici la nouvelle campagne pub d'Apple !
Par Laurence - Publié le
À quelques jours de l’ouverture des précommandes de l’iPhone Duo, Apple commence à mettre en avant ses capacités photographiques. La firme vient de publier les six premiers clichés de sa campagne
Voilà maintenant une dizaine d’années qu’Apple utilise sa campagne
Une campagne devenue emblématique pour Apple et plusieurs fois récompensée aux Cannes Lions, notamment par deux Grand Prix.
C’est désormais au tour du premier iPhone pliable d’Apple de rejoindre l’opération. Sur son compte Instagram, Cupertino vient de publier un carrousel de six photos prises avec l’iPhone Duo. Les clichés ont été commandés par Apple aux photographes américains Jake Michaels et Jason Nocito. La firme en profite pour vanter le
Pour rappel, l’iPhone Duo dispose toutefois d’une configuration photographique un peu particulière par rapport aux iPhone 18 Pro et Pro Max. Apple a dû composer avec les contraintes d’épaisseur imposées par son format pliable. À l’arrière, on retrouve ainsi un capteur principal Fusion de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels.
L’appareil possède également une caméra Center Stage de 12 mégapixels sur son écran extérieur. Enfin, une autre caméra destinée notamment aux appels FaceTime est dissimulée sous l’écran intérieur, permettant de préserver une grande surface d’affichage lorsque le smartphone est déplié. Apple dispose donc de plusieurs possibilités pour prendre une photo ou passer un appel vidéo, mais seulement de deux véritables modules photo à l’arrière.
C’est d’ailleurs l’une des principales concessions de l’iPhone Duo : contrairement aux modèles Pro, il ne possède aucun téléobjectif dédié. Le capteur principal de 48 mégapixels permet tout de même d’obtenir un équivalent 2x qu’Apple présente toutefois comme étant de
La solution est bien connue sur les iPhone, mais reste très éloignée des possibilités offertes par les modèles Pro lorsqu’il s’agit de photographier un sujet à distance. Les iPhone 17 Pro et iPhone 18 Pro peuvent en effet atteindre jusqu’à 8x de zoom de qualité optique. Pour ceux qui utilisent régulièrement le téléobjectif pour les portraits, les concerts, les voyages ou simplement pour photographier un sujet éloigné, son absence sur un smartphone aussi haut de gamme pourrait donc peser dans la balance.
Avec ces six premiers clichés, la Pomme entend montrer que cette concession ne signifie pas que l’iPhone Duo est mauvais en photo. Les images mettent en valeur les possibilités offertes par ses capteurs de 48 mégapixels et montrent ce que l’appareil est capable de produire dans les mains de photographes professionnels. Comme toujours avec
Dans les prochains tests, il sera notamment intéressant de comparer le Duo avec l’iPhone 18 Pro en basse lumière, mais aussi de mesurer les performances de son ultra grand-angle et la qualité réelle de son mode 2x. Car avec l’iPhone Duo, Apple ne cherche manifestement pas à proposer le système photographique le plus complet de sa gamme. La firme a privilégié son nouveau format pliable et sa finesse, quitte à accepter quelques concessions techniques.
Avec Shot on iPhone Duo, Apple cherche surtout à rappeler que son premier pliable reste un iPhone à part entière côté photo. La réponse le 23 octobre date de commercialisation de la bête (enfin pour ceux qui arriveront à l'avoir).
Shot on iPhone Duo, réalisés par les photographes Jake Michaels et Jason Nocito. De quoi montrer que son premier iPhone pliable peut aussi se débrouiller en photo malgré l’absence de téléobjectif dédié.
« Shot on iPhone » passe au pliable
Voilà maintenant une dizaine d’années qu’Apple utilise sa campagne
Shot on iPhonepour vanter les capacités photographiques de ses smartphones. Au fil des générations, la firme a fait appel aussi bien à des utilisateurs qu’à des photographes et réalisateurs reconnus pour mettre en avant ses nouveaux capteurs, objectifs et modes de prise de vue.
Une campagne devenue emblématique pour Apple et plusieurs fois récompensée aux Cannes Lions, notamment par deux Grand Prix.
Shot on iPhonea également obtenu à deux reprises une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie des meilleures publicités.
C’est désormais au tour du premier iPhone pliable d’Apple de rejoindre l’opération. Sur son compte Instagram, Cupertino vient de publier un carrousel de six photos prises avec l’iPhone Duo. Les clichés ont été commandés par Apple aux photographes américains Jake Michaels et Jason Nocito. La firme en profite pour vanter le
système photo polyvalentde son nouveau smartphone et ses différentes fonctionnalités.
Deux capteurs de 48 mégapixels à l’arrière
Pour rappel, l’iPhone Duo dispose toutefois d’une configuration photographique un peu particulière par rapport aux iPhone 18 Pro et Pro Max. Apple a dû composer avec les contraintes d’épaisseur imposées par son format pliable. À l’arrière, on retrouve ainsi un capteur principal Fusion de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels.
L’appareil possède également une caméra Center Stage de 12 mégapixels sur son écran extérieur. Enfin, une autre caméra destinée notamment aux appels FaceTime est dissimulée sous l’écran intérieur, permettant de préserver une grande surface d’affichage lorsque le smartphone est déplié. Apple dispose donc de plusieurs possibilités pour prendre une photo ou passer un appel vidéo, mais seulement de deux véritables modules photo à l’arrière.
Pas de véritable téléobjectif
C’est d’ailleurs l’une des principales concessions de l’iPhone Duo : contrairement aux modèles Pro, il ne possède aucun téléobjectif dédié. Le capteur principal de 48 mégapixels permet tout de même d’obtenir un équivalent 2x qu’Apple présente toutefois comme étant de
qualité optique. L’iPhone exploite pour cela la partie centrale du capteur afin d’obtenir un cadrage plus serré, sans nécessiter de troisième objectif.
La solution est bien connue sur les iPhone, mais reste très éloignée des possibilités offertes par les modèles Pro lorsqu’il s’agit de photographier un sujet à distance. Les iPhone 17 Pro et iPhone 18 Pro peuvent en effet atteindre jusqu’à 8x de zoom de qualité optique. Pour ceux qui utilisent régulièrement le téléobjectif pour les portraits, les concerts, les voyages ou simplement pour photographier un sujet éloigné, son absence sur un smartphone aussi haut de gamme pourrait donc peser dans la balance.
Apple veut rassurer sur les capacités photo du Duo
Avec ces six premiers clichés, la Pomme entend montrer que cette concession ne signifie pas que l’iPhone Duo est mauvais en photo. Les images mettent en valeur les possibilités offertes par ses capteurs de 48 mégapixels et montrent ce que l’appareil est capable de produire dans les mains de photographes professionnels. Comme toujours avec
Shot on iPhone, il faut aussi tenir compte des conditions de prise de vue et surtout du talent des photographes.
Dans les prochains tests, il sera notamment intéressant de comparer le Duo avec l’iPhone 18 Pro en basse lumière, mais aussi de mesurer les performances de son ultra grand-angle et la qualité réelle de son mode 2x. Car avec l’iPhone Duo, Apple ne cherche manifestement pas à proposer le système photographique le plus complet de sa gamme. La firme a privilégié son nouveau format pliable et sa finesse, quitte à accepter quelques concessions techniques.
QU’EN PENSER ?
Avec Shot on iPhone Duo, Apple cherche surtout à rappeler que son premier pliable reste un iPhone à part entière côté photo. La réponse le 23 octobre date de commercialisation de la bête (enfin pour ceux qui arriveront à l'avoir).