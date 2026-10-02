Shot on iPhone Duo : voici la nouvelle campagne pub d'Apple !

Shot on iPhone Duo

« Shot on iPhone » passe au pliable

Shot on iPhone

Shot on iPhone

système photo polyvalent

Deux capteurs de 48 mégapixels à l’arrière

Pas de véritable téléobjectif

qualité optique

Apple veut rassurer sur les capacités photo du Duo

Shot on iPhone

QU’EN PENSER ?



Avec Shot on iPhone Duo, Apple cherche surtout à rappeler que son premier pliable reste un iPhone à part entière côté photo. La réponse le 23 octobre date de commercialisation de la bête (enfin pour ceux qui arriveront à l'avoir).

. Au fil des générations, la firme a fait appel aussi bien à des utilisateurs qu’à des photographes et réalisateurs reconnus pour mettre en avant ses nouveaux capteurs, objectifs et modes de prise de vue.Une campagne devenuepour Apple et plusieurs fois récompensée aux Cannes Lions, notamment par deux Grand Prix.a également obtenu à deux reprises une nomination aux Emmy Awards dans la catégorie des meilleures publicités.. Sur son compte Instagram, Cupertino vient de publier un carrousel de six photos prises avec l’iPhone Duo. Les clichés ont étépar Apple aux photographes américainsLa firme en profite pour vanter lede son nouveau smartphone et ses différentes fonctionnalités.Pour rappel,. Apple a dû composer avec les contraintes d’épaisseur imposées par son format pliable. À l’arrière, on retrouve ainsi un capteur principal Fusion de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels.Enfin, une autre caméra destinée notamment aux appels FaceTime est dissimulée sous l’écran intérieur, permettant de préserver une grande surface d’affichage lorsque le smartphone est déplié. Apple dispose donc de plusieurs possibilités pour prendre une photo ou passer un appel vidéo, mais seulement de deux véritables modules photo à l’arrière.C’est d’ailleurs l’une des principales concessions de l’iPhone Duo : contrairement aux modèles Pro,. Le capteur principal de 48 mégapixels permet tout de même d’obtenir un équivalent 2x qu’Apple présentecomme étant de. L’iPhone exploite pour cela la partie centrale du capteur afin d’obtenir un cadrage plus serré, sans nécessiter de troisième objectif.La solution est bien connue sur les iPhone, mais r. Les iPhone 17 Pro et iPhone 18 Pro peuvent en effet atteindre jusqu’à 8x de zoom de qualité optique. Pour ceux qui utilisent régulièrement le, les concerts, les voyages ou simplement pour photographier un sujet éloigné, son absence sur un smartphone aussi haut de gamme pourrait donc peser dans la balance.Avec ces six premiers clichés,. Les images mettent en valeur les possibilités offertes par ses capteurs de 48 mégapixels et montrent ce que l’appareil est capable de produire dans les mains de photographes professionnels. Comme toujours avec, il faut aussi tenir compte des conditions de prise de vue et surtout du talent des photographes.Dans les prochains tests,Car avec l’iPhone Duo, Apple ne cherche manifestement pas à proposer le système photographique le plus complet de sa gamme. La firme a privilégié son nouveau format pliable et sa finesse, quitte à accepter quelques concessions techniques.