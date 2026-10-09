iPhone Air 2 : encore plus fin, mais avec une meilleure autonomie ? Est-ce possible...

Un iPhone Air 2 de seulement 5,2 mm d’épaisseur ?

Une batterie 11 % plus importante malgré la finesse

énième

Une sortie prévue début 2027

Qu’en penser ?



Avec l’iPhone Air 2, Apple pourrait chercher à corriger l’un des principaux compromis imposés par les smartphones ultrafins : l’autonomie. Réduire encore l’épaisseur tout en augmentant la capacité de la batterie de 11 % constituerait une évolution intéressante, à condition que ces chiffres se confirment. Reste à savoir si Apple parviendra également à améliorer les autres caractéristiques du smartphone sans sacrifier sa finesse. Car à 5,2 mm, chaque dixième de millimètre compte.

Avec ses 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air avait déjà marqué une rupture avec les autres smartphones d’Apple. Mais Cupertino ne compterait pas s’arrêter là. Selon le comptesur le blog coréen Naver,Il afficherait une épaisseur de, soit une réduction d’environ 7 % par rapport au modèle actuel. À première vue, quatre dixièmes de millimètre peuvent sembler anecdotiques. Mais sur un appareil déjà extrêmement fin, cette réduction implique de nouvelles contraintes pour intégrer les composants, la batterie et les différents éléments internes.Apple disposerait ainsi de deux smartphones particulièrement fins, mais avec des philosophies différentes : un modèle traditionnel misant sur la légèreté et un appareil pliable privilégiant la polyvalence de son écran.C’est sans doute le point le plus intéressant de cetterumeur.Une précédente fuite évoquait en effet une batterie de 3 500 mAh pour l’iPhone Air 2, contre 3 149 mAh sur la première génération., alors même que le smartphone perdrait 0,4 mm d’épaisseur.Il ne s’agit toutefois que d’hypothèses, aucune précision n’ayant été apportée sur les solutions techniques envisagées.Néanmoins, la consommation du processeur, de l’écran et des autres composants jouera aussi un rôle important. Mais l'évolution serait particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui apprécient lemais qui ne souhaitent pas faire de concessions sur l’autonomie.Contrairement aux iPhone Pro, traditionnellement présentés à la rentrée, l. Apple pourrait le dévoiler aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e, dans le cadre de son nouveau calendrier de lancement., plutôt que de concentrer l’ensemble de ses smartphones sur le mois de septembre.et Apple n’a évidemment confirmé aucune de ces informations. Rappelons également que le compte yeux1122 possède un historique de prédictions inégal. Ces caractéristiques doivent donc être considérées avec prudence.