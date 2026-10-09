iPhone Air 2 : encore plus fin, mais avec une meilleure autonomie ? Est-ce possible...
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait repousser encore les limites de la finesse avec son prochain iPhone Air. Selon une nouvelle rumeur, l’iPhone Air 2 serait 0,4 mm plus fin que son prédécesseur, tout en embarquant une batterie de plus grande capacité. Un petit exploit technique qui pourrait répondre à l’une des principales critiques adressées aux smartphones ultrafins.
Avec ses 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air avait déjà marqué une rupture avec les autres smartphones d’Apple. Mais Cupertino ne compterait pas s’arrêter là. Selon le compte yeux1122 sur le blog coréen Naver, la deuxième génération de l’iPhone Air pourrait perdre encore 0,4 mm.
Il afficherait une épaisseur de seulement 5,2 mm, soit une réduction d’environ 7 % par rapport au modèle actuel. À première vue, quatre dixièmes de millimètre peuvent sembler anecdotiques. Mais sur un appareil déjà extrêmement fin, cette réduction implique de nouvelles contraintes pour intégrer les composants, la batterie et les différents éléments internes.
Cette épaisseur de 5,2 mm correspondrait exactement à celle du nouvel iPhone Duo lorsqu’il est déplié. Apple disposerait ainsi de deux smartphones particulièrement fins, mais avec des philosophies différentes : un modèle traditionnel misant sur la légèreté et un appareil pliable privilégiant la polyvalence de son écran.
C’est sans doute le point le plus intéressant de cette
énième rumeur. Alors qu’un châssis plus fin laisse généralement moins de place pour la batterie, Apple serait parvenue au contraire à augmenter sa capacité. Une précédente fuite évoquait en effet une batterie de 3 500 mAh pour l’iPhone Air 2, contre 3 149 mAh sur la première génération.
Cela représenterait une hausse d’environ 11 %, alors même que le smartphone perdrait 0,4 mm d’épaisseur. Pour y parvenir, la Pomme pourrait avoir recours à une batterie offrant une meilleure densité énergétique ou à une nouvelle organisation des composants internes. Il ne s’agit toutefois que d’hypothèses, aucune précision n’ayant été apportée sur les solutions techniques envisagées.
Néanmoins, la consommation du processeur, de l’écran et des autres composants jouera aussi un rôle important. Mais l'évolution serait particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui apprécient le format ultrafin de l’iPhone Air, mais qui ne souhaitent pas faire de concessions sur l’autonomie.
Contrairement aux iPhone Pro, traditionnellement présentés à la rentrée, l’iPhone Air 2 serait attendu au début de l’année 2027. Apple pourrait le dévoiler aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e, dans le cadre de son nouveau calendrier de lancement. Cette stratégie permettrait désormais à Cupertino de répartir ses nouveautés sur deux périodes distinctes, plutôt que de concentrer l’ensemble de ses smartphones sur le mois de septembre.
Pour le moment, aucune date précise n’a été communiquée et Apple n’a évidemment confirmé aucune de ces informations. Rappelons également que le compte yeux1122 possède un historique de prédictions inégal. Ces caractéristiques doivent donc être considérées avec prudence.
Avec l’iPhone Air 2, Apple pourrait chercher à corriger l’un des principaux compromis imposés par les smartphones ultrafins : l’autonomie. Réduire encore l’épaisseur tout en augmentant la capacité de la batterie de 11 % constituerait une évolution intéressante, à condition que ces chiffres se confirment. Reste à savoir si Apple parviendra également à améliorer les autres caractéristiques du smartphone sans sacrifier sa finesse. Car à 5,2 mm, chaque dixième de millimètre compte.
Un iPhone Air 2 de seulement 5,2 mm d’épaisseur ?
Avec ses 5,6 mm d’épaisseur, l’iPhone Air avait déjà marqué une rupture avec les autres smartphones d’Apple. Mais Cupertino ne compterait pas s’arrêter là. Selon le compte yeux1122 sur le blog coréen Naver, la deuxième génération de l’iPhone Air pourrait perdre encore 0,4 mm.
Il afficherait une épaisseur de seulement 5,2 mm, soit une réduction d’environ 7 % par rapport au modèle actuel. À première vue, quatre dixièmes de millimètre peuvent sembler anecdotiques. Mais sur un appareil déjà extrêmement fin, cette réduction implique de nouvelles contraintes pour intégrer les composants, la batterie et les différents éléments internes.
Cette épaisseur de 5,2 mm correspondrait exactement à celle du nouvel iPhone Duo lorsqu’il est déplié. Apple disposerait ainsi de deux smartphones particulièrement fins, mais avec des philosophies différentes : un modèle traditionnel misant sur la légèreté et un appareil pliable privilégiant la polyvalence de son écran.
Une batterie 11 % plus importante malgré la finesse
C’est sans doute le point le plus intéressant de cette
Cela représenterait une hausse d’environ 11 %, alors même que le smartphone perdrait 0,4 mm d’épaisseur. Pour y parvenir, la Pomme pourrait avoir recours à une batterie offrant une meilleure densité énergétique ou à une nouvelle organisation des composants internes. Il ne s’agit toutefois que d’hypothèses, aucune précision n’ayant été apportée sur les solutions techniques envisagées.
Néanmoins, la consommation du processeur, de l’écran et des autres composants jouera aussi un rôle important. Mais l'évolution serait particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui apprécient le format ultrafin de l’iPhone Air, mais qui ne souhaitent pas faire de concessions sur l’autonomie.
Une sortie prévue début 2027
Contrairement aux iPhone Pro, traditionnellement présentés à la rentrée, l’iPhone Air 2 serait attendu au début de l’année 2027. Apple pourrait le dévoiler aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e, dans le cadre de son nouveau calendrier de lancement. Cette stratégie permettrait désormais à Cupertino de répartir ses nouveautés sur deux périodes distinctes, plutôt que de concentrer l’ensemble de ses smartphones sur le mois de septembre.
Pour le moment, aucune date précise n’a été communiquée et Apple n’a évidemment confirmé aucune de ces informations. Rappelons également que le compte yeux1122 possède un historique de prédictions inégal. Ces caractéristiques doivent donc être considérées avec prudence.
Qu’en penser ?
Avec l’iPhone Air 2, Apple pourrait chercher à corriger l’un des principaux compromis imposés par les smartphones ultrafins : l’autonomie. Réduire encore l’épaisseur tout en augmentant la capacité de la batterie de 11 % constituerait une évolution intéressante, à condition que ces chiffres se confirment. Reste à savoir si Apple parviendra également à améliorer les autres caractéristiques du smartphone sans sacrifier sa finesse. Car à 5,2 mm, chaque dixième de millimètre compte.