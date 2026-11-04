Adobe met les tubes d'Universal et de Warner dans Premiere mobile

On en dit quoi ?



Pour le coup, Adobe s'attaque à un vrai problème, ces vidéos coupées ou privées de son pour une musique posée sans licence. Mais la limite non commerciale vise un peu à côté, car les créateurs qui vivent de leurs vidéos, ceux qui avaient justement le plus besoin d'un catalogue légal, repartent vers la musique d'illustration. Et sans date, sans liste d'artistes et sans chiffre sur le catalogue, difficile de mesurer la vraie portée de l'accord. Deux majors sur trois dans une application gratuite, ça a quand même de l'allure, il ne manque plus que Sony.