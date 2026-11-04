Adobe met les tubes d'Universal et de Warner dans Premiere mobile
Par Vincent Lautier - Publié le
Monter une vidéo sur son téléphone avec un vrai morceau connu, sans risquer la coupure de son sur TikTok, c'est ce qu'Adobe prépare pour Premiere mobile. L'éditeur a signé avec Universal Music Group et Warner Music Group, deux des trois plus grandes maisons de disques du monde, pour intégrer leur musique directement dans son application de montage gratuite.
La recherche se fera par artiste ou par nom de morceau, avec une écoute avant de se décider. Des filtres par genre et par durée aideront à trier, les labels mettront en avant leurs propres sélections, et une liste de favoris gardera sous la main les titres que vous comptez réutiliser. Une fois le morceau choisi, vous pourrez en placer jusqu'à 60 secondes dans votre vidéo, puis exporter le tout vers YouTube Shorts, TikTok ou Instagram Reels, avec une licence qui couvre la publication sur ces plateformes. Adobe prépare aussi des modèles de montage livrés avec une musique déjà synchronisée, histoire de publier encore plus vite.
La licence couvre uniquement les créations personnelles et non commerciales. Dès qu'une vidéo est sponsorisée ou sert de publicité, il faudra repasser par Adobe Stock Audio, la bibliothèque de musiques d'illustration qui ne bouge pas de l'application. L'objectif affiché est d'éviter les avertissements pour violation de droits d'auteur et ces vidéos privées de son du jour au lendemain par les plateformes. Côté calendrier, Adobe parle d'une arrivée prochaine sans donner de date, et on ignore aussi le nombre de titres concernés, les artistes présents et la part des catalogues réellement couverte. Ça fait quand même pas mal d'inconnues pour une annonce de cette taille.
Premiere mobile, arrivé d'abord sur iPhone puis sur Android, court depuis le début après CapCut, l'application de ByteDance qui combine une grosse bibliothèque musicale et des modèles prêts à l'emploi. L'application d'Adobe avait déjà des arguments, comme le nettoyage du bruit de fond ou la génération d'éléments par Firefly, mais il lui manquait la vraie musique, celle qu'on entend partout dans les tendances. Chez CapCut, la bibliothèque standard est d'ailleurs limitée elle aussi à un usage personnel, avec une sélection à part pour les usages commerciaux. Adobe ne part donc pas avec un handicap sur ce terrain.
Pour le coup, Adobe s'attaque à un vrai problème, ces vidéos coupées ou privées de son pour une musique posée sans licence. Mais la limite non commerciale vise un peu à côté, car les créateurs qui vivent de leurs vidéos, ceux qui avaient justement le plus besoin d'un catalogue légal, repartent vers la musique d'illustration. Et sans date, sans liste d'artistes et sans chiffre sur le catalogue, difficile de mesurer la vraie portée de l'accord. Deux majors sur trois dans une application gratuite, ça a quand même de l'allure, il ne manque plus que Sony.
Jusqu'à 60 secondes d'un titre
La recherche se fera par artiste ou par nom de morceau, avec une écoute avant de se décider. Des filtres par genre et par durée aideront à trier, les labels mettront en avant leurs propres sélections, et une liste de favoris gardera sous la main les titres que vous comptez réutiliser. Une fois le morceau choisi, vous pourrez en placer jusqu'à 60 secondes dans votre vidéo, puis exporter le tout vers YouTube Shorts, TikTok ou Instagram Reels, avec une licence qui couvre la publication sur ces plateformes. Adobe prépare aussi des modèles de montage livrés avec une musique déjà synchronisée, histoire de publier encore plus vite.
Réservé aux vidéos perso
La licence couvre uniquement les créations personnelles et non commerciales. Dès qu'une vidéo est sponsorisée ou sert de publicité, il faudra repasser par Adobe Stock Audio, la bibliothèque de musiques d'illustration qui ne bouge pas de l'application. L'objectif affiché est d'éviter les avertissements pour violation de droits d'auteur et ces vidéos privées de son du jour au lendemain par les plateformes. Côté calendrier, Adobe parle d'une arrivée prochaine sans donner de date, et on ignore aussi le nombre de titres concernés, les artistes présents et la part des catalogues réellement couverte. Ça fait quand même pas mal d'inconnues pour une annonce de cette taille.
CapCut dans le viseur
Premiere mobile, arrivé d'abord sur iPhone puis sur Android, court depuis le début après CapCut, l'application de ByteDance qui combine une grosse bibliothèque musicale et des modèles prêts à l'emploi. L'application d'Adobe avait déjà des arguments, comme le nettoyage du bruit de fond ou la génération d'éléments par Firefly, mais il lui manquait la vraie musique, celle qu'on entend partout dans les tendances. Chez CapCut, la bibliothèque standard est d'ailleurs limitée elle aussi à un usage personnel, avec une sélection à part pour les usages commerciaux. Adobe ne part donc pas avec un handicap sur ce terrain.
On en dit quoi ?
Pour le coup, Adobe s'attaque à un vrai problème, ces vidéos coupées ou privées de son pour une musique posée sans licence. Mais la limite non commerciale vise un peu à côté, car les créateurs qui vivent de leurs vidéos, ceux qui avaient justement le plus besoin d'un catalogue légal, repartent vers la musique d'illustration. Et sans date, sans liste d'artistes et sans chiffre sur le catalogue, difficile de mesurer la vraie portée de l'accord. Deux majors sur trois dans une application gratuite, ça a quand même de l'allure, il ne manque plus que Sony.