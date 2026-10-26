Galaxy Buds On : les écouteurs à clip de Samsung arrivent
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung met en vente ses tout premiers écouteurs à clip, les Galaxy Buds On. Vendus 299 000 wons en Corée du Sud, soit environ 190 euros, ils laissent le conduit auditif libre et comptent sur Galaxy AI pour exister face à Bose, Sony ou Huawei, déjà bien installés sur ce format. Ailleurs, le déploiement se fera par phases, et la France n'a pour le moment ni prix ni date.
Jusqu'ici, Samsung ne proposait que des intra-auriculaires comme les Galaxy Buds 4 Pro ou des semi-ouverts comme les Galaxy Buds 4. Les Buds On changent d'approche et viennent se pincer sur le bord de l'oreille grâce à un alliage à mémoire de forme qui s'adapte à la morphologie de chacun, avec une tenue donnée pour stable même pendant le sport. Le conduit reste donc complètement libre, vous continuez d'entendre la circulation ou les annonces du métro, et chaque écouteur ne pèse que 6,65 grammes, certification IP54 comprise.
Le format n'a rien d'une invention maison, Huawei et ses FreeClip 2, Bose et ses Ultra Open Earbuds ou Sony et ses LinkBuds Clip occupent le créneau depuis un bon moment. Samsung arrive donc bon dernier et mise sur ses smartphones Galaxy pour se démarquer.
À l'intérieur, une puce Snapdragon S7 Gen 1 de Qualcomm pilote des haut-parleurs Twin Boost de 11,3 mm qui associent deux woofers pour muscler les graves, le point faible habituel de ce genre d'écouteurs ouverts. Samsung annonce aussi une réduction des fuites sonores, histoire de ne pas imposer votre playlist à tout le wagon, et revendique 9,5 heures d'écoute sur une seule charge. Trois micros et un capteur à conduction osseuse gèrent les appels, avec une fonction Intelligent Clear Call censée isoler votre voix même en plein vent.
Avec un appareil Galaxy compatible, vous répondez à un appel d'un simple hochement de tête, vous coupez une alarme et vous enregistrez un mémo vocal sans sortir le téléphone. Gemini Live se lance lui aussi à la voix.
La Corée du Sud ouvre le bal dès demain mardi 27 octobre, dans un unique coloris noir. Pour le reste du monde, Samsung évoque un déploiement progressif sans donner le moindre calendrier. Des revendeurs suisses référencent déjà le produit entre 179 et 199 francs, autour de 200 euros, une estimation qui n'a rien d'officiel mais qui laisse penser que l'Europe pourrait être servie vers la mi-décembre, sans rien de confirmé pour la France à ce jour.
Pour le coup, Samsung ne gagnera pas la bataille sur le prix, le tarif estimé se place pile en face des FreeClip 2. La vraie différence, c'est l'intégration Galaxy, et elle ne parlera qu'aux possesseurs de smartphones de la marque. On attend quand même de poser les oreilles dessus avant de juger, les graves de ce format réservent parfois de mauvaises surprises. Et pendant ce temps, Apple ne propose toujours rien dans cette catégorie, pas même une rumeur sérieuse.
Un clip à mémoire de forme
Jusqu'ici, Samsung ne proposait que des intra-auriculaires comme les Galaxy Buds 4 Pro ou des semi-ouverts comme les Galaxy Buds 4. Les Buds On changent d'approche et viennent se pincer sur le bord de l'oreille grâce à un alliage à mémoire de forme qui s'adapte à la morphologie de chacun, avec une tenue donnée pour stable même pendant le sport. Le conduit reste donc complètement libre, vous continuez d'entendre la circulation ou les annonces du métro, et chaque écouteur ne pèse que 6,65 grammes, certification IP54 comprise.
Le format n'a rien d'une invention maison, Huawei et ses FreeClip 2, Bose et ses Ultra Open Earbuds ou Sony et ses LinkBuds Clip occupent le créneau depuis un bon moment. Samsung arrive donc bon dernier et mise sur ses smartphones Galaxy pour se démarquer.
Du son Qualcomm et beaucoup d'IA
À l'intérieur, une puce Snapdragon S7 Gen 1 de Qualcomm pilote des haut-parleurs Twin Boost de 11,3 mm qui associent deux woofers pour muscler les graves, le point faible habituel de ce genre d'écouteurs ouverts. Samsung annonce aussi une réduction des fuites sonores, histoire de ne pas imposer votre playlist à tout le wagon, et revendique 9,5 heures d'écoute sur une seule charge. Trois micros et un capteur à conduction osseuse gèrent les appels, avec une fonction Intelligent Clear Call censée isoler votre voix même en plein vent.
Avec un appareil Galaxy compatible, vous répondez à un appel d'un simple hochement de tête, vous coupez une alarme et vous enregistrez un mémo vocal sans sortir le téléphone. Gemini Live se lance lui aussi à la voix.
Pas encore pour la France
La Corée du Sud ouvre le bal dès demain mardi 27 octobre, dans un unique coloris noir. Pour le reste du monde, Samsung évoque un déploiement progressif sans donner le moindre calendrier. Des revendeurs suisses référencent déjà le produit entre 179 et 199 francs, autour de 200 euros, une estimation qui n'a rien d'officiel mais qui laisse penser que l'Europe pourrait être servie vers la mi-décembre, sans rien de confirmé pour la France à ce jour.
On en dit quoi ?
Pour le coup, Samsung ne gagnera pas la bataille sur le prix, le tarif estimé se place pile en face des FreeClip 2. La vraie différence, c'est l'intégration Galaxy, et elle ne parlera qu'aux possesseurs de smartphones de la marque. On attend quand même de poser les oreilles dessus avant de juger, les graves de ce format réservent parfois de mauvaises surprises. Et pendant ce temps, Apple ne propose toujours rien dans cette catégorie, pas même une rumeur sérieuse.