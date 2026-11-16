Windows 11 tourne sur l'iPhone Duo sans jailbreak
Par Vincent Lautier - Publié le
Un responsable de Google AI Studio a installé Windows 11 sur son iPhone Duo, sans jailbreak ni streaming depuis un serveur. Le système tourne en local dans une machine virtuelle, et une fois le pliable à moitié replié, le bas de l'écran se transforme en clavier et en trackpad, comme un petit portable. Le projet s'appelle WindowsiOS, et des agents Gemini ont écrit le code en deux heures.
Ammaar Reshi dirige le produit et le design de Google AI Studio, et il a publié une vidéo où son iPhone Duo, le premier pliable d'Apple, affiche un bureau Windows 11 complet, avec Edge, Paint et même Antigravity, l'outil de développement de Google, ouverts côte à côte. Il ne s'agit ni d'un accès Bureau à distance ni d'un flux vidéo envoyé depuis le cloud, mais bien de la version ARM de Windows 11 24H2 qui s'exécute sur la puce du téléphone, dans une application iOS tout à fait classique. On peut d'ailleurs quitter l'application, relever ses mails, puis reprendre sa session Windows là où on l'avait laissée.
Reshi n'a pas écrit ce code lui-même. Il a confié le travail à des agents animés par Gemini 4 Carbon dans Antigravity, qui ont bouclé le chantier en deux heures. Le résultat est publié en open source sur GitHub. Apple restreint l'accès à la virtualisation matérielle sur iPhone, du coup le projet passe par une traduction du code à la volée, plus lente sur le papier mais suffisante ici. Windows croit voir une machine normale, avec son stockage, sa carte réseau branchée sur la connexion du téléphone et sa sortie audio sur le haut-parleur. Quant au mode replié, il affiche un clavier à six rangées, touche Copilot comprise, au-dessus d'un trackpad multitouch.
Avant de vous lancer, sachez qu'il faut un Mac Apple Silicon, les outils de développement d'Apple et votre propre image de Windows 11 pour ARM, le projet n'en fournit aucune. L'installation occupe environ 12 Go, et l'image est allégée au passage, protection en temps réel de Defender et mises à jour automatiques désactivées. Le créateur parle de performances proches du natif, sans mesure indépendante, et la couche Prism qui fait tourner les applications x86 est annoncée sans garantie. Le tout n'a été vérifié que sur l'iPhone Duo.
Microsoft a enterré ses téléphones il y a des années, le support de Windows 10 Mobile s'est arrêté en janvier 2020. Et la meilleure démonstration d'un Windows de poche depuis arrive sur un iPhone, orchestrée par un cadre de Google et codée par son IA. Au quotidien, l'intérêt est à peu près nul, Windows 11 n'a jamais été pensé pour un écran tactile de 7,6 pouces. Mais deux heures d'agents pour un projet pareil, c'est la vraie information de cette démo, et Apple n'y pourra pas grand-chose, tout est open source et ne demande aucun jailbreak.
Un vrai Windows, en local
Ammaar Reshi dirige le produit et le design de Google AI Studio, et il a publié une vidéo où son iPhone Duo, le premier pliable d'Apple, affiche un bureau Windows 11 complet, avec Edge, Paint et même Antigravity, l'outil de développement de Google, ouverts côte à côte. Il ne s'agit ni d'un accès Bureau à distance ni d'un flux vidéo envoyé depuis le cloud, mais bien de la version ARM de Windows 11 24H2 qui s'exécute sur la puce du téléphone, dans une application iOS tout à fait classique. On peut d'ailleurs quitter l'application, relever ses mails, puis reprendre sa session Windows là où on l'avait laissée.
Deux heures de travail pour les agents
Reshi n'a pas écrit ce code lui-même. Il a confié le travail à des agents animés par Gemini 4 Carbon dans Antigravity, qui ont bouclé le chantier en deux heures. Le résultat est publié en open source sur GitHub. Apple restreint l'accès à la virtualisation matérielle sur iPhone, du coup le projet passe par une traduction du code à la volée, plus lente sur le papier mais suffisante ici. Windows croit voir une machine normale, avec son stockage, sa carte réseau branchée sur la connexion du téléphone et sa sortie audio sur le haut-parleur. Quant au mode replié, il affiche un clavier à six rangées, touche Copilot comprise, au-dessus d'un trackpad multitouch.
Pas à la portée de tout le monde
Avant de vous lancer, sachez qu'il faut un Mac Apple Silicon, les outils de développement d'Apple et votre propre image de Windows 11 pour ARM, le projet n'en fournit aucune. L'installation occupe environ 12 Go, et l'image est allégée au passage, protection en temps réel de Defender et mises à jour automatiques désactivées. Le créateur parle de performances proches du natif, sans mesure indépendante, et la couche Prism qui fait tourner les applications x86 est annoncée sans garantie. Le tout n'a été vérifié que sur l'iPhone Duo.
On en dit quoi ?
Microsoft a enterré ses téléphones il y a des années, le support de Windows 10 Mobile s'est arrêté en janvier 2020. Et la meilleure démonstration d'un Windows de poche depuis arrive sur un iPhone, orchestrée par un cadre de Google et codée par son IA. Au quotidien, l'intérêt est à peu près nul, Windows 11 n'a jamais été pensé pour un écran tactile de 7,6 pouces. Mais deux heures d'agents pour un projet pareil, c'est la vraie information de cette démo, et Apple n'y pourra pas grand-chose, tout est open source et ne demande aucun jailbreak.