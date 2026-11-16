Windows 11 tourne sur l'iPhone Duo sans jailbreak

On en dit quoi ?



Microsoft a enterré ses téléphones il y a des années, le support de Windows 10 Mobile s'est arrêté en janvier 2020. Et la meilleure démonstration d'un Windows de poche depuis arrive sur un iPhone, orchestrée par un cadre de Google et codée par son IA. Au quotidien, l'intérêt est à peu près nul, Windows 11 n'a jamais été pensé pour un écran tactile de 7,6 pouces. Mais deux heures d'agents pour un projet pareil, c'est la vraie information de cette démo, et Apple n'y pourra pas grand-chose, tout est open source et ne demande aucun jailbreak.