Qu’en penser ?



Avec 200 000 applications optimisées en quelques semaines, Apple semble bénéficier de la mobilisation rapide de son écosystème de développeurs. Cette progression est importante pour un appareil dont l’intérêt repose en grande partie sur les possibilités offertes par son écran pliable. Mais le nombre d’applications ne fait pas tout : leur capacité à exploiter intelligemment ce nouveau format sera déterminante pour convaincre les utilisateurs. Les améliorations apportées par iOS 27.3 montrent également qu’Apple continue d’ajuster l’expérience de son premier iPhone pliable en fonction des premiers retours.