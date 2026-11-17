Le cap des 200 000 apps compatibles avec l'iPhone Duo est franchi
Par Laurence - Publié le
L’iPhone Duo commence à convaincre les développeurs. À peine quelques semaines après son lancement, Apple annonce que plus de 200 000 applications sont désormais optimisées pour son premier smartphone pliable. Un chiffre qui a doublé en seulement dix jours, alors que la firme multiplie également les améliorations logicielles pour répondre aux premières critiques.
L’une des principales questions au lancement de l’iPhone Duo concernait la disponibilité des applications réellement adaptées. Si les applications iOS classiques pouvaient déjà fonctionner sur l’appareil, toutes ne tiraient pas nécessairement parti de son grand écran intérieur et des possibilités offertes par ce nouveau format.
Mais la situation évolue rapidement. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, vient d’annoncer que plus de 200 000 applications sont désormais optimisées pour l’iPhone Duo. Le chiffre est particulièrement intéressant à souligner puisque la firme avait juste franchi le cap des 100 000 applications adaptées il y a seulement dix jours. Dans une publication sur X, Joz s’est donc félicité de la rapidité avec laquelle les développeurs se sont approprié le nouvel appareil.
Lors des premiers tests de l’iPhone Duo, plusieurs testeurs avaient notamment souligné le nombre encore limité d’applications véritablement adaptées à son écran intérieur. Certaines applications se contentaient d’un affichage agrandi, sans exploiter pleinement l’espace supplémentaire disponible. Mais les mises à jour se sont rapidement multipliées.
Le passage de 100 000 à 200 000 applications optimisées en dix jours constitue donc un signal plutôt encourageant. Il faut toutefois distinguer les applications simplement compatibles avec l’appareil de celles qui proposent une interface réellement pensée pour son format pliable. Apple ne précise pas non plus les critères exacts retenus pour comptabiliser ces applications optimisées.
Cette annonce intervient alors qu’Apple vient de publier la deuxième bêta d’iOS 27.3 à destination des développeurs. Cette mise à jour introduit notamment deux fonctionnalités destinées à répondre aux critiques formulées depuis le lancement de l’iPhone Duo.
La première concerne le déverrouillage par reconnaissance faciale à l’aide de la caméra de l’écran extérieur. Cette fonction ne remplace toutefois pas Face ID, puisque Touch ID demeure nécessaire pour les paiements Apple Pay et les opérations nécessitant une authentification renforcée.
La seconde nouveauté permet de verrouiller automatiquement l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, la fermeture de l’appareil pouvait simplement transférer le contenu vers l’écran extérieur, obligeant les utilisateurs souhaitant le verrouiller à appuyer sur le bouton latéral. Une option permet désormais de modifier ce comportement dans les réglages d’affichage.
Avec 200 000 applications optimisées en quelques semaines, Apple semble bénéficier de la mobilisation rapide de son écosystème de développeurs. Cette progression est importante pour un appareil dont l’intérêt repose en grande partie sur les possibilités offertes par son écran pliable. Mais le nombre d’applications ne fait pas tout : leur capacité à exploiter intelligemment ce nouveau format sera déterminante pour convaincre les utilisateurs. Les améliorations apportées par iOS 27.3 montrent également qu’Apple continue d’ajuster l’expérience de son premier iPhone pliable en fonction des premiers retours.
Plus de 200 000 applications optimisées pour l’iPhone Duo
L’une des principales questions au lancement de l’iPhone Duo concernait la disponibilité des applications réellement adaptées. Si les applications iOS classiques pouvaient déjà fonctionner sur l’appareil, toutes ne tiraient pas nécessairement parti de son grand écran intérieur et des possibilités offertes par ce nouveau format.
Mais la situation évolue rapidement. Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, vient d’annoncer que plus de 200 000 applications sont désormais optimisées pour l’iPhone Duo. Le chiffre est particulièrement intéressant à souligner puisque la firme avait juste franchi le cap des 100 000 applications adaptées il y a seulement dix jours. Dans une publication sur X, Joz s’est donc félicité de la rapidité avec laquelle les développeurs se sont approprié le nouvel appareil.
Des développeurs qui adaptent rapidement leurs applications
Lors des premiers tests de l’iPhone Duo, plusieurs testeurs avaient notamment souligné le nombre encore limité d’applications véritablement adaptées à son écran intérieur. Certaines applications se contentaient d’un affichage agrandi, sans exploiter pleinement l’espace supplémentaire disponible. Mais les mises à jour se sont rapidement multipliées.
Le passage de 100 000 à 200 000 applications optimisées en dix jours constitue donc un signal plutôt encourageant. Il faut toutefois distinguer les applications simplement compatibles avec l’appareil de celles qui proposent une interface réellement pensée pour son format pliable. Apple ne précise pas non plus les critères exacts retenus pour comptabiliser ces applications optimisées.
iOS 27.3 corrige également plusieurs défauts
Cette annonce intervient alors qu’Apple vient de publier la deuxième bêta d’iOS 27.3 à destination des développeurs. Cette mise à jour introduit notamment deux fonctionnalités destinées à répondre aux critiques formulées depuis le lancement de l’iPhone Duo.
La première concerne le déverrouillage par reconnaissance faciale à l’aide de la caméra de l’écran extérieur. Cette fonction ne remplace toutefois pas Face ID, puisque Touch ID demeure nécessaire pour les paiements Apple Pay et les opérations nécessitant une authentification renforcée.
La seconde nouveauté permet de verrouiller automatiquement l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, la fermeture de l’appareil pouvait simplement transférer le contenu vers l’écran extérieur, obligeant les utilisateurs souhaitant le verrouiller à appuyer sur le bouton latéral. Une option permet désormais de modifier ce comportement dans les réglages d’affichage.
Qu’en penser ?
Avec 200 000 applications optimisées en quelques semaines, Apple semble bénéficier de la mobilisation rapide de son écosystème de développeurs. Cette progression est importante pour un appareil dont l’intérêt repose en grande partie sur les possibilités offertes par son écran pliable. Mais le nombre d’applications ne fait pas tout : leur capacité à exploiter intelligemment ce nouveau format sera déterminante pour convaincre les utilisateurs. Les améliorations apportées par iOS 27.3 montrent également qu’Apple continue d’ajuster l’expérience de son premier iPhone pliable en fonction des premiers retours.