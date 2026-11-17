Qu’en penser ?



Après des précommandes rapidement repoussées jusqu’en janvier, cette réduction des délais constitue une évolution très encourageante pour les acheteurs ou ceux qui avaient encore un doute. Elle intervient également à un moment stratégique, à quelques semaines des fêtes de fin d’année. La possibilité de recevoir un iPhone Duo avant Noël pourrait convaincre certains clients qui hésitaient à commander en raison des délais annoncés. Il faudra néanmoins surveiller l’évolution des disponibilités dans les prochaines semaines, pour savoir si Apple parvient réellement à satisfaire la demande sur l’ensemble de ses marchés.