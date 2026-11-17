Un iPhone Duo à Noël : oui, les délais de livraison diminuent enfin !
Par Laurence - Publié le
Les délais de livraison de l'iPhone Duo commencent enfin à diminuer, y compris en France. Alors que les nouvelles commandes étaient encore bloquées au 25 janvier, les dates de livraison ont été avancées de plus d'un mois, et une livraison avant Noël est désormais envisageable.
Dès son lancement, l’iPhone Duo a fait face à des délais de livraison particulièrement importants, laissant supposer une forte demande ou des capacités de production encore limitées. Mais Apple semble progressivement améliorer la disponibilité de son premier smartphone pliable. Les nouvelles commandes passées aujourd’hui affichent désormais une livraison comprise entre le 15 et le 22 décembre 2026, tous modèles confondus.
Une amélioration notable puisque, jusqu’à jeudi dernier, le site d’Apple annonçait encore une livraison autour du 25 janvier 2027. En quelques jours, les délais ont donc été raccourcis de plus d’un mois. Autre bonne nouvelle pour les acheteurs : cette nouvelle estimation concerne l’ensemble des coloris et des capacités de stockage proposés pour l’iPhone Duo. Il ne s’agit donc pas simplement d’un réapprovisionnement ponctuel sur une configuration particulière.
Cette amélioration ne profite pas uniquement aux nouveaux acheteurs. Apple révise également progressivement les dates de livraison des commandes déjà enregistrées. Plusieurs clients américains, dont les appareils devaient initialement arriver en janvier, ont ainsi constaté que leur livraison avait été avancée au mois de décembre. Dans la plupart des cas signalés, les nouvelles estimations se situent entre le 14 et le 21 décembre, certains utilisateurs bénéficiant même de dates plus proches.
Cette évolution laisse penser que les commandes en attente pourraient être honorées avant la fin de l’année, et surtout arriver avant Noël (pour sauver le trimestre des fêtes de fin d'année). Pour les clients qui espéraient recevoir leur iPhone Duo à temps pour les fêtes, le changement est évidemment appréciable. Ces informations concernent toutefois le marché américain. Elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une amélioration identique des délais en France.
Lors de la présentation des derniers résultats financiers, John Ternus avait déjà évoqué les difficultés rencontrées pour satisfaire la demande. Le directeur général d’Apple avait alors expliqué que l’entreprise travaillait pour livrer l’iPhone Duo au plus grand nombre dans les meilleurs délais, sans toutefois donner de date précise pour un retour à l’équilibre entre l’offre et la demande.
L’amélioration actuelle pourrait traduire une montée en cadence de la production ou une meilleure visibilité sur les stocks disponibles, comme le présentait Digitimes. Il est cependant difficile de déterminer si cette évolution résulte d’une augmentation des capacités de fabrication, d’ajustements logistiques ou d’une demande moins importante que prévu. Apple ne communique pas de chiffres détaillés concernant les ventes de son premier iPhone pliable.
Après des précommandes rapidement repoussées jusqu’en janvier, cette réduction des délais constitue une évolution très encourageante pour les acheteurs ou ceux qui avaient encore un doute. Elle intervient également à un moment stratégique, à quelques semaines des fêtes de fin d’année. La possibilité de recevoir un iPhone Duo avant Noël pourrait convaincre certains clients qui hésitaient à commander en raison des délais annoncés. Il faudra néanmoins surveiller l’évolution des disponibilités dans les prochaines semaines, pour savoir si Apple parvient réellement à satisfaire la demande sur l’ensemble de ses marchés.
Des livraisons avancées de plus d’un mois
Dès son lancement, l’iPhone Duo a fait face à des délais de livraison particulièrement importants, laissant supposer une forte demande ou des capacités de production encore limitées. Mais Apple semble progressivement améliorer la disponibilité de son premier smartphone pliable. Les nouvelles commandes passées aujourd’hui affichent désormais une livraison comprise entre le 15 et le 22 décembre 2026, tous modèles confondus.
Une amélioration notable puisque, jusqu’à jeudi dernier, le site d’Apple annonçait encore une livraison autour du 25 janvier 2027. En quelques jours, les délais ont donc été raccourcis de plus d’un mois. Autre bonne nouvelle pour les acheteurs : cette nouvelle estimation concerne l’ensemble des coloris et des capacités de stockage proposés pour l’iPhone Duo. Il ne s’agit donc pas simplement d’un réapprovisionnement ponctuel sur une configuration particulière.
Les précommandes sont également concernées
Cette amélioration ne profite pas uniquement aux nouveaux acheteurs. Apple révise également progressivement les dates de livraison des commandes déjà enregistrées. Plusieurs clients américains, dont les appareils devaient initialement arriver en janvier, ont ainsi constaté que leur livraison avait été avancée au mois de décembre. Dans la plupart des cas signalés, les nouvelles estimations se situent entre le 14 et le 21 décembre, certains utilisateurs bénéficiant même de dates plus proches.
Cette évolution laisse penser que les commandes en attente pourraient être honorées avant la fin de l’année, et surtout arriver avant Noël (pour sauver le trimestre des fêtes de fin d'année). Pour les clients qui espéraient recevoir leur iPhone Duo à temps pour les fêtes, le changement est évidemment appréciable. Ces informations concernent toutefois le marché américain. Elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une amélioration identique des délais en France.
Apple tente de répondre à la demande
Lors de la présentation des derniers résultats financiers, John Ternus avait déjà évoqué les difficultés rencontrées pour satisfaire la demande. Le directeur général d’Apple avait alors expliqué que l’entreprise travaillait pour livrer l’iPhone Duo au plus grand nombre dans les meilleurs délais, sans toutefois donner de date précise pour un retour à l’équilibre entre l’offre et la demande.
L’amélioration actuelle pourrait traduire une montée en cadence de la production ou une meilleure visibilité sur les stocks disponibles, comme le présentait Digitimes. Il est cependant difficile de déterminer si cette évolution résulte d’une augmentation des capacités de fabrication, d’ajustements logistiques ou d’une demande moins importante que prévu. Apple ne communique pas de chiffres détaillés concernant les ventes de son premier iPhone pliable.
Qu’en penser ?
Après des précommandes rapidement repoussées jusqu’en janvier, cette réduction des délais constitue une évolution très encourageante pour les acheteurs ou ceux qui avaient encore un doute. Elle intervient également à un moment stratégique, à quelques semaines des fêtes de fin d’année. La possibilité de recevoir un iPhone Duo avant Noël pourrait convaincre certains clients qui hésitaient à commander en raison des délais annoncés. Il faudra néanmoins surveiller l’évolution des disponibilités dans les prochaines semaines, pour savoir si Apple parvient réellement à satisfaire la demande sur l’ensemble de ses marchés.