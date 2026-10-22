Un iPhone Duo à Noël ? Apple augmente sa production de 40 % face à une demande exceptionnelle !
Par Laurence - Publié le
Manque de stock ou succès impressionnant, les délais de livraison montre au moins une chose : il n'y a pas assez d'iPhone Duo face à la demande ! Face à des précommandes qualifiées d’extraordinaires, Apple aurait décidé d’augmenter considérablement ses commandes auprès de ses fournisseurs. Selon DigiTimes, les objectifs de livraison auraient bondi de plus de 40 %, alors que les acheteurs doivent désormais patienter jusqu’à la fin janvier pour recevoir leur précieux smartphone pliable.
Dès l’ouverture des précommandes, les délais de livraison de l’iPhone Duo se sont rapidement allongés à l'année prochaine. En quelques minutes, certaines configurations affichaient déjà plusieurs semaines d’attente. Dans tous les cas, il est difficile, à ce moment et encore aujourd'hui, de déterminer si cette situation résultait d’une demande particulièrement importante ou de stocks insuffisants.
Mais selon DigiTimes, Apple aurait décidé d’augmenter ses objectifs de livraison de 9,7 à 14 millions d’iPhone Duo sur les douze premiers mois de commercialisation. Cela représente une hausse d’environ 44 %, particulièrement importante pour un appareil qui inaugure une nouvelle catégorie dans le catalogue du constructeur. La firme semble donc convaincue que l’engouement ne se limitera pas aux premières semaines.
Pour certains acheteurs, la patience sera néanmoins de mise. Les premières estimations de livraison ont parfois glissé jusqu’à la fin janvier, quelques instants seulement après l’ouverture des commandes. Apple a également limité les achats à deux exemplaires par personne, afin de freiner les revendeurs qui pourraient profiter de la pénurie pour faire grimper les prix. Notons que certains clients ont depuis vu leur date de livraison avancée, ce qui pourrait s’expliquer par l’accélération de la production.
L’iPhone Duo suscite visiblement beaucoup d’intérêt, malgré certaines limites relevées dans les premiers tests. Les applications tierces ne sont pas encore toutes adaptées à son écran pliant, même si Apple assure que les développeurs travaillent rapidement à améliorer leur compatibilité. Ou encore l’abandon de Face ID au profit de Touch ID, intégré au bouton d’alimentation. Selon Mark Gurman, Apple testerait d’ailleurs déjà des prototypes d’iPhone Duo 2 équipés de Face ID sous l’écran.
Avec une hausse annoncée de 44 % de ses objectifs de livraison, Apple semble avoir trouvé un nouveau relais de croissance pour l’iPhone. L’engouement autour de son premier modèle pliant paraît bien réel, même si les chiffres définitifs des ventes devront confirmer cette tendance. Le véritable défi sera désormais de répondre à la demande tout en améliorant l’expérience logicielle. Car si l’iPhone Duo attire les premiers acheteurs, il devra aussi convaincre sur la durée, au-delà de l’effet de nouveauté.
Apple revoit ses ambitions à la hausse
Dès l’ouverture des précommandes, les délais de livraison de l’iPhone Duo se sont rapidement allongés à l'année prochaine. En quelques minutes, certaines configurations affichaient déjà plusieurs semaines d’attente. Dans tous les cas, il est difficile, à ce moment et encore aujourd'hui, de déterminer si cette situation résultait d’une demande particulièrement importante ou de stocks insuffisants.
Mais selon DigiTimes, Apple aurait décidé d’augmenter ses objectifs de livraison de 9,7 à 14 millions d’iPhone Duo sur les douze premiers mois de commercialisation. Cela représente une hausse d’environ 44 %, particulièrement importante pour un appareil qui inaugure une nouvelle catégorie dans le catalogue du constructeur. La firme semble donc convaincue que l’engouement ne se limitera pas aux premières semaines.
Apple n'hésite pas à mettre des iPhone Duo immenses devant les Apple Store
Des livraisons repoussées jusqu’en janvier
Pour certains acheteurs, la patience sera néanmoins de mise. Les premières estimations de livraison ont parfois glissé jusqu’à la fin janvier, quelques instants seulement après l’ouverture des commandes. Apple a également limité les achats à deux exemplaires par personne, afin de freiner les revendeurs qui pourraient profiter de la pénurie pour faire grimper les prix. Notons que certains clients ont depuis vu leur date de livraison avancée, ce qui pourrait s’expliquer par l’accélération de la production.
L’iPhone Duo suscite visiblement beaucoup d’intérêt, malgré certaines limites relevées dans les premiers tests. Les applications tierces ne sont pas encore toutes adaptées à son écran pliant, même si Apple assure que les développeurs travaillent rapidement à améliorer leur compatibilité. Ou encore l’abandon de Face ID au profit de Touch ID, intégré au bouton d’alimentation. Selon Mark Gurman, Apple testerait d’ailleurs déjà des prototypes d’iPhone Duo 2 équipés de Face ID sous l’écran.
Qu’en penser ?
Avec une hausse annoncée de 44 % de ses objectifs de livraison, Apple semble avoir trouvé un nouveau relais de croissance pour l’iPhone. L’engouement autour de son premier modèle pliant paraît bien réel, même si les chiffres définitifs des ventes devront confirmer cette tendance. Le véritable défi sera désormais de répondre à la demande tout en améliorant l’expérience logicielle. Car si l’iPhone Duo attire les premiers acheteurs, il devra aussi convaincre sur la durée, au-delà de l’effet de nouveauté.