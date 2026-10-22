Un iPhone Duo à Noël ? Apple augmente sa production de 40 % face à une demande exceptionnelle !

Apple n'hésite pas à mettre des iPhone Duo immenses devant les Apple Store

Qu’en penser ?



Avec une hausse annoncée de 44 % de ses objectifs de livraison, Apple semble avoir trouvé un nouveau relais de croissance pour l’iPhone. L’engouement autour de son premier modèle pliant paraît bien réel, même si les chiffres définitifs des ventes devront confirmer cette tendance. Le véritable défi sera désormais de répondre à la demande tout en améliorant l’expérience logicielle. Car si l’iPhone Duo attire les premiers acheteurs, il devra aussi convaincre sur la durée, au-delà de l’effet de nouveauté.