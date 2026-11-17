iOS 27.3 : Apple pourrait encore modifier l'apparence de Liquid Glass sur l'iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple continue de travailler sur l'interface de l'iPhone. Dans la deuxième bêta d'iOS 27.3, une nouvelle option expérimentale a été découverte dans le code du système. Elle pourrait permettre de retrouver un effet de transparence plus progressif dans les barres de navigation, proche de celui proposé avec iOS 26.
Avec iOS 27, Apple a apporté plusieurs modifications à Liquid Glass, son interface introduite l'année précédente. Ces dernières ont permis d'améliorer la lisibilité des contenus, parfois compliquée par les effets de transparence et de superposition. Mais la firme californienne pourrait désormais revenir partiellement sur certains de ces changements.
Le développeur pdfu a en effet découvert, dans la deuxième bêta d'iOS 27.3, une nouvelle fonction expérimentale modifiant l'apparence des barres de navigation situées dans la partie supérieure des applications. Actuellement, lorsqu'un utilisateur fait défiler une liste ou une page, les éléments passent sous la barre de navigation, dont la limite inférieure apparaît relativement nette.
Avec cette nouvelle option, le contenu disparaîtrait progressivement dans un effet de flou et de transparence, sans séparation aussi marquée entre la barre et le reste de l'interface. Le résultat se rapprocherait ainsi de certains effets visuels présents dans iOS 26, avant les ajustements apportés par Apple avec iOS 27.
Selon les informations partagées par pdfu sur X, cet effet ne serait pas destiné à fonctionner dans toutes les configurations. Il apparaîtrait uniquement lorsque le niveau de teinte de Liquid Glass est réglé à 25 % ou moins. Il concernerait également les barres de navigation utilisant le style standard d'iOS, et non les interfaces entièrement personnalisées par les développeurs.
Autre précision importante : cette fonction est actuellement désactivée par défaut. Elle est contrôlée par un paramètre interne du système, ce qui signifie qu'elle n'est pas accessible depuis les Réglages de l'iPhone, même pour les utilisateurs ayant installé la deuxième bêta d'iOS 27.3. Sa présence dans le code ne garantit donc pas qu'Apple décidera de l'activer dans la version finale.
Depuis son introduction avec iOS 26, Liquid Glass a connu plusieurs évolutions. Si cette nouvelle interface apporte davantage de transparence et de profondeur aux différents éléments du système, elle a également suscité des critiques concernant la lisibilité de certains textes et commandes.
Avec iOS 27, Apple a notamment revu l'apparence des barres de navigation, en privilégiant des arrière-plans plus uniformes afin de mieux distinguer les contenus. La société a également remplacé les deux anciens réglages de transparence,
Cette approche offre davantage de possibilités de personnalisation, tout en permettant de réduire les effets visuels jugés trop prononcés. Le nouveau fondu découvert dans iOS 27.3 pourrait constituer une évolution supplémentaire, en combinant une meilleure lisibilité avec des transitions plus douces entre les différentes parties de l'interface.
Cette découverte montre qu'Apple continue d'expérimenter différentes approches pour Liquid Glass, plus d'un an après son introduction. Le constructeur semble chercher un équilibre entre les effets de transparence caractéristiques de cette interface et les exigences de lisibilité. Il ne s'agit toutefois que d'une fonction expérimentale, désactivée dans la bêta actuelle. Apple pourrait choisir de l'intégrer à une prochaine mise à jour, de la proposer comme option ou simplement de l'abandonner.
Un nouvel effet de transparence pour Liquid Glass
Avec iOS 27, Apple a apporté plusieurs modifications à Liquid Glass, son interface introduite l'année précédente. Ces dernières ont permis d'améliorer la lisibilité des contenus, parfois compliquée par les effets de transparence et de superposition. Mais la firme californienne pourrait désormais revenir partiellement sur certains de ces changements.
Le développeur pdfu a en effet découvert, dans la deuxième bêta d'iOS 27.3, une nouvelle fonction expérimentale modifiant l'apparence des barres de navigation situées dans la partie supérieure des applications. Actuellement, lorsqu'un utilisateur fait défiler une liste ou une page, les éléments passent sous la barre de navigation, dont la limite inférieure apparaît relativement nette.
Avec cette nouvelle option, le contenu disparaîtrait progressivement dans un effet de flou et de transparence, sans séparation aussi marquée entre la barre et le reste de l'interface. Le résultat se rapprocherait ainsi de certains effets visuels présents dans iOS 26, avant les ajustements apportés par Apple avec iOS 27.
Une fonction encore cachée dans iOS 27.3
Selon les informations partagées par pdfu sur X, cet effet ne serait pas destiné à fonctionner dans toutes les configurations. Il apparaîtrait uniquement lorsque le niveau de teinte de Liquid Glass est réglé à 25 % ou moins. Il concernerait également les barres de navigation utilisant le style standard d'iOS, et non les interfaces entièrement personnalisées par les développeurs.
Autre précision importante : cette fonction est actuellement désactivée par défaut. Elle est contrôlée par un paramètre interne du système, ce qui signifie qu'elle n'est pas accessible depuis les Réglages de l'iPhone, même pour les utilisateurs ayant installé la deuxième bêta d'iOS 27.3. Sa présence dans le code ne garantit donc pas qu'Apple décidera de l'activer dans la version finale.
Apple continue d'ajuster Liquid Glass
Depuis son introduction avec iOS 26, Liquid Glass a connu plusieurs évolutions. Si cette nouvelle interface apporte davantage de transparence et de profondeur aux différents éléments du système, elle a également suscité des critiques concernant la lisibilité de certains textes et commandes.
Avec iOS 27, Apple a notamment revu l'apparence des barres de navigation, en privilégiant des arrière-plans plus uniformes afin de mieux distinguer les contenus. La société a également remplacé les deux anciens réglages de transparence,
Clearet
Tinted, par un curseur permettant d'ajuster progressivement l'intensité de l'effet Liquid Glass.
Cette approche offre davantage de possibilités de personnalisation, tout en permettant de réduire les effets visuels jugés trop prononcés. Le nouveau fondu découvert dans iOS 27.3 pourrait constituer une évolution supplémentaire, en combinant une meilleure lisibilité avec des transitions plus douces entre les différentes parties de l'interface.
Qu'en penser ?
Cette découverte montre qu'Apple continue d'expérimenter différentes approches pour Liquid Glass, plus d'un an après son introduction. Le constructeur semble chercher un équilibre entre les effets de transparence caractéristiques de cette interface et les exigences de lisibilité. Il ne s'agit toutefois que d'une fonction expérimentale, désactivée dans la bêta actuelle. Apple pourrait choisir de l'intégrer à une prochaine mise à jour, de la proposer comme option ou simplement de l'abandonner.