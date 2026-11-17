Un nouvel effet de transparence pour Liquid Glass

Une fonction encore cachée dans iOS 27.3

Apple continue d'ajuster Liquid Glass

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Cette découverte montre qu'Apple continue d'expérimenter différentes approches pour Liquid Glass, plus d'un an après son introduction. Le constructeur semble chercher un équilibre entre les effets de transparence caractéristiques de cette interface et les exigences de lisibilité. Il ne s'agit toutefois que d'une fonction expérimentale, désactivée dans la bêta actuelle. Apple pourrait choisir de l'intégrer à une prochaine mise à jour, de la proposer comme option ou simplement de l'abandonner.

Avec iOS 27,. Ces dernières ont permis d'améliorer la lisibilité des contenus, parfois compliquée par les effets de transparence et de superposition. Mais la firme californienne pourrait désormais revenir partiellement sur certains de ces changements.Le développeura en effet découvert, dans la deuxième bêta d'iOS 27.3, une nouvelle fonction expérimentale modifiant l'apparence des barres de navigation situées dans la partie supérieure des applications. Actuellement, lorsqu'un utilisateur fait défiler une liste ou une page, les éléments passent sous la barre de navigation, dont la limite inférieure apparaît relativement nette.Avec cette nouvelle option,, sans séparation aussi marquée entre la barre et le reste de l'interface. Le résultat se rapprocherait ainsi de certains effets visuels présents dans iOS 26, avant les ajustements apportés par Apple avec iOS 27.. Il apparaîtrait uniquement lorsque le niveau de teinte de Liquid Glass est réglé à. Il concernerait également les barres de navigation utilisant le style standard d'iOS, et non les interfaces entièrement personnalisées par les développeurs.Autre précision importante :Elle est contrôlée par un paramètre interne du système, ce qui signifie qu'elle n'est pas accessible depuis les Réglages de l'iPhone, même pour les utilisateurs ayant installé la deuxième bêta d'iOS 27.3. Sa présence dans le code ne garantit donc pas qu'Apple décidera de l'activer dans la version finale.Si cette nouvelle interface apporte davantage de transparence et de profondeur aux différents éléments du système, elle a également suscité des critiques concernant la lisibilité de certains textes et commandes.Avec iOS 27, Apple a notamment revu l'apparence des barres de navigation, en privilégiant des arrière-plans plus uniformes afin de mieux distinguer les contenus. La société a également remplacé les deux anciens réglages de transparence,et, par. Le nouveau fondu découvert dans iOS 27.3 pourrait constituer une évolution supplémentaire, en combinant une meilleure lisibilité avec des transitions plus douces entre les différentes parties de l'interface.