Écran pliable de l'iPhone Duo : Samsung seul fournisseur pour encore cinq ans ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Samsung Display fabrique seul l'écran pliable de l'iPhone Duo, et d'après le leaker Instant Digital, la situation pourrait durer encore cinq ans au minimum. LG Display n'aurait aucune chance sérieuse de produire ces dalles d'ici là, et Apple se retrouverait dans la même position inconfortable qu'à l'époque de l'iPhone X, face à un fournisseur unique qui est aussi son premier concurrent.
Le leaker chinois Instant Digital, qui suit de près la chaîne d'approvisionnement d'Apple, affirme dans un message publié sur Weibo que Samsung Display pourrait rester le seul fournisseur des dalles pliables de l'iPhone Duo pendant au moins cinq ans supplémentaires. Son raisonnement, repris par MacRumors, tient à trois avantages techniques : la maîtrise du pli au centre de l'écran, la fiabilité des dalles et des rendements de production que personne n'égale pour le moment. Dans ces conditions, LG Display aurait
Le même Instant Digital racontait en septembre qu'Apple avait signé un accord d'exclusivité de trois ans avec Samsung Display, un contrat qui couvrirait l'iPhone Duo et ses successeurs, avec environ 250 dollars versés pour chaque dalle interne. Les cinq ans évoqués maintenant vont donc au-delà de ce contrat supposé, et le leaker ne s'explique pas sur l'écart. Une chose est sûre par contre : Samsung touche de l'argent sur chaque Duo vendu, tout en commercialisant ses propres Galaxy Z Fold en face. Le fournisseur et le rival sont la même entreprise.
En 2017, Samsung était déjà la seule entreprise capable de produire les dalles OLED de l'iPhone X dans les volumes exigés par Apple. L'analyste Ming-Chi Kuo parlait à l'époque du
Apple a passé des années à multiplier ses fournisseurs pour ne plus jamais dépendre d'un seul acteur, et le Duo la ramène exactement au point de départ, chez son concurrent direct en plus. Si la rumeur se confirme, personne ne pourra négocier le prix de ces dalles à la baisse avant longtemps, et on voit mal Samsung faire un cadeau à Cupertino. Tout ceci reste du conditionnel bien sûr, mais tant que LG et BOE ne sauront pas produire un écran pliable sans pli visible, Apple continuera de signer ce que Samsung lui tend.
Si la dépendance d'Apple envers Samsung vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur le fournisseur prié de se taire sur les écrans fissurés, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Encore cinq ans chez Samsung ?
Le leaker chinois Instant Digital, qui suit de près la chaîne d'approvisionnement d'Apple, affirme dans un message publié sur Weibo que Samsung Display pourrait rester le seul fournisseur des dalles pliables de l'iPhone Duo pendant au moins cinq ans supplémentaires. Son raisonnement, repris par MacRumors, tient à trois avantages techniques : la maîtrise du pli au centre de l'écran, la fiabilité des dalles et des rendements de production que personne n'égale pour le moment. Dans ces conditions, LG Display aurait
beaucoup de malà se faire une place sur le Duo. Rien d'officiel là-dedans, ni chez Apple ni chez Samsung.
Samsung encaisse deux fois
Le même Instant Digital racontait en septembre qu'Apple avait signé un accord d'exclusivité de trois ans avec Samsung Display, un contrat qui couvrirait l'iPhone Duo et ses successeurs, avec environ 250 dollars versés pour chaque dalle interne. Les cinq ans évoqués maintenant vont donc au-delà de ce contrat supposé, et le leaker ne s'explique pas sur l'écart. Une chose est sûre par contre : Samsung touche de l'argent sur chaque Duo vendu, tout en commercialisant ses propres Galaxy Z Fold en face. Le fournisseur et le rival sont la même entreprise.
Le précédent iPhone X
En 2017, Samsung était déjà la seule entreprise capable de produire les dalles OLED de l'iPhone X dans les volumes exigés par Apple. L'analyste Ming-Chi Kuo parlait à l'époque du
composant le plus problématique pour Apple en matière de pouvoir de négociation. Cupertino avait alors poussé LG Display comme second fournisseur, et la transition avait été laborieuse : au printemps 2018, les problèmes de production de LG faisaient encore douter de sa capacité à livrer la moindre dalle. BOE a fini par arriver, mais il a fallu des années. Sur le pliable, l'histoire recommence au même endroit.
On en dit quoi ?
Apple a passé des années à multiplier ses fournisseurs pour ne plus jamais dépendre d'un seul acteur, et le Duo la ramène exactement au point de départ, chez son concurrent direct en plus. Si la rumeur se confirme, personne ne pourra négocier le prix de ces dalles à la baisse avant longtemps, et on voit mal Samsung faire un cadeau à Cupertino. Tout ceci reste du conditionnel bien sûr, mais tant que LG et BOE ne sauront pas produire un écran pliable sans pli visible, Apple continuera de signer ce que Samsung lui tend.
Si la dépendance d'Apple envers Samsung vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur le fournisseur prié de se taire sur les écrans fissurés, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.