NameDrop : une startup attaque Apple et veut faire interdire l'iPhone en Inde
Par Vincent Lautier - Publié le
L'éditeur américain de l'application StayTouch accuse NameDrop, la fonction d'échange de contacts d'Apple, de violer un de ses brevets indiens. Devant la Haute Cour de Bombay, il réclame 15 milliards de roupies et demande en plus l'interdiction de vendre ou d'importer dans le pays les iPhone et les Apple Watch équipés de la fonction. Un dossier de 781 pages que Cupertino va devoir prendre au sérieux.
Derrière la plainte, on trouve GG Technologies, une société fondée en 2018 à Santa Monica par Gaurav Goel, un ancien banquier de Goldman Sachs passé par l'IIT Delhi. Son application StayTouch, lancée en 2019 sur iOS et Android, permet d'échanger ses coordonnées en rapprochant deux téléphones, sans appairage manuel, histoire de remplacer la carte de visite. La société a protégé sa technologie aux États-Unis dès 2019, puis a déposé une demande de brevet en Inde en 2021, obtenue en juillet 2024. Apple a présenté NameDrop avec iOS 17 en juin 2023, avant de l'étendre à l'Apple Watch quelques mois plus tard, et le principe est le même : deux appareils qu'on approche, une fiche de contact qui s'échange après confirmation. Pour la startup, c'est tout simplement sa technologie.
D'après les documents judiciaires consultés par TechCrunch, la plainte a été déposée en octobre, après l'échec en septembre d'une médiation obligatoire entamée en avril. Les demandes sont lourdes, avec 15 milliards de roupies de dommages et intérêts, environ 160 millions de dollars, et une injonction pour empêcher Apple de vendre ou d'importer en Inde les iPhone et les Apple Watch livrés avec NameDrop. La société dit vouloir
Le moment est mal choisi pour Cupertino. L'Inde est à la fois un marché en pleine croissance pour la marque et sa principale base de production en dehors de la Chine, alors que l'iPhone pèse toujours moins de 10 % des smartphones vendus sur place. Une interdiction de vente, même temporaire, ferait donc très mal. Rien ne va pourtant se jouer tout de suite, aucune audience n'est même encore programmée.
Les plaintes pour violation de brevet contre Apple se comptent par dizaines chaque année, et la plupart finissent aux oubliettes. Celle-ci mérite quand même un peu d'attention, on a déjà vu le scénario mal tourner : l'Apple Watch a dû se passer de sa mesure d'oxygène sanguin aux États-Unis pendant plus d'un an après la défaite face à Masimo. Et puis l'Inde n'est pas un terrain comme les autres pour Apple, qui y assemble une part croissante de ses iPhone. Être menacé d'interdiction de vente dans le pays qui fabrique vos téléphones, il y a plus confortable comme situation. Les 15 milliards de roupies réclamés donnent en tous cas une idée assez précise de ce que GG Technologies espère obtenir.
Si les batailles juridiques d'Apple en Inde vous intéressent, lisez cet article sur l'enquête indienne visant les réparations facturées par Apple, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer.
Un brevet plus ancien que NameDrop
Derrière la plainte, on trouve GG Technologies, une société fondée en 2018 à Santa Monica par Gaurav Goel, un ancien banquier de Goldman Sachs passé par l'IIT Delhi. Son application StayTouch, lancée en 2019 sur iOS et Android, permet d'échanger ses coordonnées en rapprochant deux téléphones, sans appairage manuel, histoire de remplacer la carte de visite. La société a protégé sa technologie aux États-Unis dès 2019, puis a déposé une demande de brevet en Inde en 2021, obtenue en juillet 2024. Apple a présenté NameDrop avec iOS 17 en juin 2023, avant de l'étendre à l'Apple Watch quelques mois plus tard, et le principe est le même : deux appareils qu'on approche, une fiche de contact qui s'échange après confirmation. Pour la startup, c'est tout simplement sa technologie.
Mais que demande la startup ?
D'après les documents judiciaires consultés par TechCrunch, la plainte a été déposée en octobre, après l'échec en septembre d'une médiation obligatoire entamée en avril. Les demandes sont lourdes, avec 15 milliards de roupies de dommages et intérêts, environ 160 millions de dollars, et une injonction pour empêcher Apple de vendre ou d'importer en Inde les iPhone et les Apple Watch livrés avec NameDrop. La société dit vouloir
restreindre l'usage de la fonction NameDrop, qui est native dans iOS. L'offensive dépasse d'ailleurs l'Inde. GG Technologies a attaqué Apple aux États-Unis en avril, et la commission américaine du commerce international a ouvert une enquête en août, avec là aussi un blocage des importations à la clé.
Un terrain sensible pour Apple
Le moment est mal choisi pour Cupertino. L'Inde est à la fois un marché en pleine croissance pour la marque et sa principale base de production en dehors de la Chine, alors que l'iPhone pèse toujours moins de 10 % des smartphones vendus sur place. Une interdiction de vente, même temporaire, ferait donc très mal. Rien ne va pourtant se jouer tout de suite, aucune audience n'est même encore programmée.
On en dit quoi ?
Les plaintes pour violation de brevet contre Apple se comptent par dizaines chaque année, et la plupart finissent aux oubliettes. Celle-ci mérite quand même un peu d'attention, on a déjà vu le scénario mal tourner : l'Apple Watch a dû se passer de sa mesure d'oxygène sanguin aux États-Unis pendant plus d'un an après la défaite face à Masimo. Et puis l'Inde n'est pas un terrain comme les autres pour Apple, qui y assemble une part croissante de ses iPhone. Être menacé d'interdiction de vente dans le pays qui fabrique vos téléphones, il y a plus confortable comme situation. Les 15 milliards de roupies réclamés donnent en tous cas une idée assez précise de ce que GG Technologies espère obtenir.
Si les batailles juridiques d'Apple en Inde vous intéressent, lisez cet article sur l'enquête indienne visant les réparations facturées par Apple, et suivez-nous sur X pour ne rien manquer.