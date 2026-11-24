Qu'en penser ?



Après avoir renouvelé le design de plusieurs de ses iPhone, Apple pourrait également faire évoluer celui de son modèle le plus accessible. L'apparition d'un bloc photo plus imposant est toutefois assez intrigante pour un smartphone qui ne disposerait toujours que d'un seul objectif. S'agit-il d'une simple volonté d'harmoniser le design de la gamme ou d'intégrer de nouveaux composants photographiques ?



Au-delà de cette modification esthétique, les éventuelles améliorations de l'autonomie, de la mémoire vive et de la caméra frontale pourraient constituer des arguments plus convaincants pour les futurs acheteurs. Le tout, évidemment, à condition qu'Apple ne revoie pas son prix à la hausse !