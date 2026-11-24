iPhone 18e : une fuite dévoile un nouveau design !
Par Laurence - Publié le
Attendu au printemps 2027, l'iPhone 18e pourrait finalement bénéficier de quelques changements esthétiques. Selon de nouveaux documents techniques en fuite sur le net, Apple aurait revu le design du bloc photo de son smartphone d'entrée de gamme, en s'inspirant notamment de celui de l'iPad Pro M5.
Alors que les précédentes rumeurs évoquaient essentiellement des améliorations internes, Cupertino pourrait finalement revoir l'apparence de l'iPhone 18e. En effet, Engadget aurait accédé aux fichiers CAD, qui sont généralement détenus par les entreprises de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Notons que cette source aurait déjà fourni des informations exactes concernant les coloris des iPhone 17 et iPhone 18 Pro.
D'après ces documents, l'iPhone 18e disposerait d'un nouveau bloc photo surélevé, mesurant environ 28 × 35 mm et regroupant le capteur photo, le flash et le microphone. Sur l'actuel iPhone 17e, ces trois éléments sont disposés séparément, seul l'objectif dépassant sensiblement de la coque arrière.
Le nouveau design rappellerait davantage celui de l'iPad Pro M5, avec un module rectangulaire aux angles arrondis. Malgré l'augmentation de la surface occupée par ce dernier, les documents ne montrent toujours qu'un seul appareil photo. Cette modification pourrait néanmoins accompagner une évolution du matériel photographique, dont les caractéristiques précises demeurent inconnues.
Sous le capot, Apple devrait logiquement équiper son iPhone 18e de la puce A20. Le smartphone bénéficierait ainsi du passage d'une finesse de gravure de 3 nm à 2 nm, avec à la clé des gains en matière de performances et d'efficacité énergétique.
Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone les plus abordables commercialisés au printemps 2027 pourraient également embarquer 9 Go de mémoire vive, contre 8 Go actuellement. Cette augmentation pourrait notamment profiter aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, particulièrement gourmandes en mémoire. Autre évolution attendue, Apple pourrait intégrer son nouveau modem maison C2, en remplacement du C1X qui équipe actuellement l'iPhone 17e.
Les différentes sources ne semblent en revanche pas s'accorder sur les dimensions du futur smartphone. Le leaker Digital Chat Station évoque une dalle OLED de 6,12 pouces, conservant une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, ainsi qu'un capteur photo arrière de 48 mégapixels et une possible amélioration de la caméra frontale.
De son côté, Fixed Focus Digital avance des caractéristiques sensiblement différentes. L'iPhone 18e pourrait passer à un écran de 6,3 pouces et embarquer une batterie de 4 430 mAh, identique à celle attendue sur l'iPhone 18 standard. Une telle évolution, associée à la gravure en 2 nm de la puce A20, pourrait permettre à Apple d'améliorer encore l'autonomie de son modèle d'entrée de gamme.
Apple devrait présenter l'iPhone 18e en février ou mars prochain, aux côtés de l'iPhone 18 standard et de la deuxième génération d'iPhone Air. Cupertino poursuivrait ainsi sa nouvelle stratégie commerciale, consistant à répartir le renouvellement de sa gamme d'iPhone entre deux périodes de l'année.
Après avoir renouvelé le design de plusieurs de ses iPhone, Apple pourrait également faire évoluer celui de son modèle le plus accessible. L'apparition d'un bloc photo plus imposant est toutefois assez intrigante pour un smartphone qui ne disposerait toujours que d'un seul objectif. S'agit-il d'une simple volonté d'harmoniser le design de la gamme ou d'intégrer de nouveaux composants photographiques ?
Au-delà de cette modification esthétique, les éventuelles améliorations de l'autonomie, de la mémoire vive et de la caméra frontale pourraient constituer des arguments plus convaincants pour les futurs acheteurs. Le tout, évidemment, à condition qu'Apple ne revoie pas son prix à la hausse !
Un nouveau bloc photo pour l'iPhone 18e
Alors que les précédentes rumeurs évoquaient essentiellement des améliorations internes, Cupertino pourrait finalement revoir l'apparence de l'iPhone 18e. En effet, Engadget aurait accédé aux fichiers CAD, qui sont généralement détenus par les entreprises de la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Notons que cette source aurait déjà fourni des informations exactes concernant les coloris des iPhone 17 et iPhone 18 Pro.
D'après ces documents, l'iPhone 18e disposerait d'un nouveau bloc photo surélevé, mesurant environ 28 × 35 mm et regroupant le capteur photo, le flash et le microphone. Sur l'actuel iPhone 17e, ces trois éléments sont disposés séparément, seul l'objectif dépassant sensiblement de la coque arrière.
Le nouveau design rappellerait davantage celui de l'iPad Pro M5, avec un module rectangulaire aux angles arrondis. Malgré l'augmentation de la surface occupée par ce dernier, les documents ne montrent toujours qu'un seul appareil photo. Cette modification pourrait néanmoins accompagner une évolution du matériel photographique, dont les caractéristiques précises demeurent inconnues.
Une puce A20 gravée en 2 nm
Sous le capot, Apple devrait logiquement équiper son iPhone 18e de la puce A20. Le smartphone bénéficierait ainsi du passage d'une finesse de gravure de 3 nm à 2 nm, avec à la clé des gains en matière de performances et d'efficacité énergétique.
Selon Ming-Chi Kuo, les iPhone les plus abordables commercialisés au printemps 2027 pourraient également embarquer 9 Go de mémoire vive, contre 8 Go actuellement. Cette augmentation pourrait notamment profiter aux fonctionnalités d'Apple Intelligence, particulièrement gourmandes en mémoire. Autre évolution attendue, Apple pourrait intégrer son nouveau modem maison C2, en remplacement du C1X qui équipe actuellement l'iPhone 17e.
Un écran plus grand et une meilleure autonomie ?
Les différentes sources ne semblent en revanche pas s'accorder sur les dimensions du futur smartphone. Le leaker Digital Chat Station évoque une dalle OLED de 6,12 pouces, conservant une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, ainsi qu'un capteur photo arrière de 48 mégapixels et une possible amélioration de la caméra frontale.
De son côté, Fixed Focus Digital avance des caractéristiques sensiblement différentes. L'iPhone 18e pourrait passer à un écran de 6,3 pouces et embarquer une batterie de 4 430 mAh, identique à celle attendue sur l'iPhone 18 standard. Une telle évolution, associée à la gravure en 2 nm de la puce A20, pourrait permettre à Apple d'améliorer encore l'autonomie de son modèle d'entrée de gamme.
Une sortie au printemps 2027
Apple devrait présenter l'iPhone 18e en février ou mars prochain, aux côtés de l'iPhone 18 standard et de la deuxième génération d'iPhone Air. Cupertino poursuivrait ainsi sa nouvelle stratégie commerciale, consistant à répartir le renouvellement de sa gamme d'iPhone entre deux périodes de l'année.
Qu'en penser ?
Après avoir renouvelé le design de plusieurs de ses iPhone, Apple pourrait également faire évoluer celui de son modèle le plus accessible. L'apparition d'un bloc photo plus imposant est toutefois assez intrigante pour un smartphone qui ne disposerait toujours que d'un seul objectif. S'agit-il d'une simple volonté d'harmoniser le design de la gamme ou d'intégrer de nouveaux composants photographiques ?
Au-delà de cette modification esthétique, les éventuelles améliorations de l'autonomie, de la mémoire vive et de la caméra frontale pourraient constituer des arguments plus convaincants pour les futurs acheteurs. Le tout, évidemment, à condition qu'Apple ne revoie pas son prix à la hausse !