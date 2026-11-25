iPhone : Google soutient Mozilla contre les restrictions d'Apple en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Google appuie les critiques de Mozilla contre les conditions imposées aux navigateurs concurrents sur iPhone. Malgré l'ouverture prévue par le DMA en Europe, Firefox et Chrome utilisent toujours le moteur d'Apple. Les deux éditeurs dénoncent des règles qui les obligeraient à proposer une seconde application et à convaincre leurs utilisateurs de tout transférer.
L'équipe Chrome for Developers a pris position le 24 novembre sur X, comme le rapporte MacRumors, en reprochant à Apple de maintenir un choix théorique que les éditeurs ne peuvent pas proposer dans des conditions acceptables. Depuis iOS 17.4, les navigateurs peuvent pourtant utiliser leur propre moteur dans l'Union européenne, au lieu de WebKit, celui de Safari qui assure aussi l'affichage des pages dans les versions iPhone de Firefox et Chrome. Google n'a pas signé la lettre ouverte adressée à Bruxelles par une coalition comprenant Mozilla et Shopify, mais son équipe Chrome reprend le même argument : devoir publier une autre app oblige à reconquérir des utilisateurs déjà acquis.
Mozilla explique dans son billet du 20 novembre qu'une simple mise à jour de Firefox ne permettrait pas de remplacer WebKit par Gecko, son moteur déjà utilisé sur Mac. Il faudrait créer une application séparée, demander aux utilisateurs de la télécharger, puis leur faire transférer leurs favoris, leurs mots de passe et leur historique avant de changer leurs habitudes. On comprend assez bien pourquoi l'éditeur s'inquiète de perdre du monde au passage, même parmi ceux qui ont déjà choisi Firefox sur l'écran de sélection européen.
Le moteur décide aussi des fonctions qu'un navigateur peut proposer. Mozilla souligne donc que cette dépendance à WebKit empêche d'apporter facilement sur iPhone toutes les possibilités de Firefox, alors que Gecko fonctionne sur les autres grands systèmes, macOS compris.
La coalition à l'origine de la lettre ouverte estime représenter entre 45 000 et 55 000 entreprises et organisations européennes. Elle demande une procédure formelle et considère que les restrictions freinent aussi les applications web, qui pourraient concurrencer davantage celles distribuées dans l'App Store. La Commission a confirmé des discussions avec Apple et les signataires, selon les propos recueillis par Politico et rapportés par MacRumors. Il ne s'agit donc pas encore de l'annonce d'une enquête formelle.
Apple défend dans sa documentation des exigences de sécurité et de confidentialité, avec des correctifs rapides pour les failles découvertes. Les moteurs traitent des contenus potentiellement malveillants et accèdent à des données sensibles, ce qui justifie ces contrôles selon le constructeur.
On peut accepter qu'Apple exige des navigateurs bien sécurisés sans trouver normal de demander aux utilisateurs de réinstaller celui qu'ils ont déjà choisi. Le contrôle des mises à jour et la migration des données sont deux problèmes différents, et la contrainte décrite par Mozilla fait surtout payer aux utilisateurs les complications imposées aux développeurs. Pour une réforme censée faciliter le choix, c'est quand même assez pénible.
Si les restrictions d'Apple en Europe vous intéressent, cet article sur les limitations de l'iPhone qui séduit malgré tout les acheteurs mérite une lecture, et nous vous invitons à nous suivre sur Google Actualités.
Google entre dans le débat
L'équipe Chrome for Developers a pris position le 24 novembre sur X, comme le rapporte MacRumors, en reprochant à Apple de maintenir un choix théorique que les éditeurs ne peuvent pas proposer dans des conditions acceptables. Depuis iOS 17.4, les navigateurs peuvent pourtant utiliser leur propre moteur dans l'Union européenne, au lieu de WebKit, celui de Safari qui assure aussi l'affichage des pages dans les versions iPhone de Firefox et Chrome. Google n'a pas signé la lettre ouverte adressée à Bruxelles par une coalition comprenant Mozilla et Shopify, mais son équipe Chrome reprend le même argument : devoir publier une autre app oblige à reconquérir des utilisateurs déjà acquis.
Un second Firefox
Mozilla explique dans son billet du 20 novembre qu'une simple mise à jour de Firefox ne permettrait pas de remplacer WebKit par Gecko, son moteur déjà utilisé sur Mac. Il faudrait créer une application séparée, demander aux utilisateurs de la télécharger, puis leur faire transférer leurs favoris, leurs mots de passe et leur historique avant de changer leurs habitudes. On comprend assez bien pourquoi l'éditeur s'inquiète de perdre du monde au passage, même parmi ceux qui ont déjà choisi Firefox sur l'écran de sélection européen.
Le moteur décide aussi des fonctions qu'un navigateur peut proposer. Mozilla souligne donc que cette dépendance à WebKit empêche d'apporter facilement sur iPhone toutes les possibilités de Firefox, alors que Gecko fonctionne sur les autres grands systèmes, macOS compris.
Bruxelles discute avec Apple
La coalition à l'origine de la lettre ouverte estime représenter entre 45 000 et 55 000 entreprises et organisations européennes. Elle demande une procédure formelle et considère que les restrictions freinent aussi les applications web, qui pourraient concurrencer davantage celles distribuées dans l'App Store. La Commission a confirmé des discussions avec Apple et les signataires, selon les propos recueillis par Politico et rapportés par MacRumors. Il ne s'agit donc pas encore de l'annonce d'une enquête formelle.
Apple défend dans sa documentation des exigences de sécurité et de confidentialité, avec des correctifs rapides pour les failles découvertes. Les moteurs traitent des contenus potentiellement malveillants et accèdent à des données sensibles, ce qui justifie ces contrôles selon le constructeur.
On en dit quoi ?
On peut accepter qu'Apple exige des navigateurs bien sécurisés sans trouver normal de demander aux utilisateurs de réinstaller celui qu'ils ont déjà choisi. Le contrôle des mises à jour et la migration des données sont deux problèmes différents, et la contrainte décrite par Mozilla fait surtout payer aux utilisateurs les complications imposées aux développeurs. Pour une réforme censée faciliter le choix, c'est quand même assez pénible.
Si les restrictions d'Apple en Europe vous intéressent, cet article sur les limitations de l'iPhone qui séduit malgré tout les acheteurs mérite une lecture, et nous vous invitons à nous suivre sur Google Actualités.