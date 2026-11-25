Nøord veut transformer votre iPhone Duo en petit ordinateur portable
Par Vincent Lautier - Publié le
Nøord propose une coque avec clavier physique et trackpad pour l'iPhone Duo, qui se pose au-dessus des touches avec son écran entièrement déplié. Le tout se referme pour le transport et donne au téléphone des airs de petit portable, avec des expéditions annoncées pour janvier 2027. Une idée intéressante pour ceux qui écrivent beaucoup sur leur iPhone.
Sur l'iPhone Duo, le mode mini-ordinateur peut réserver la moitié basse de l'écran au clavier tactile, ce qui réduit forcément la place pour votre document. Nøord déporte donc la saisie sur un clavier séparé, tandis que le téléphone reste ouvert au-dessus, comme sur les visuels de la marque. Vous gardez les 7,6 pouces de la dalle interne pour afficher vos applications, avec un trackpad sous les touches pour déplacer le pointeur. Le principe rappelle les coques Clicks, qui libèrent elles aussi l'écran du clavier virtuel, mais le format retenu ici invite plutôt à poser le téléphone sur une table pour rédiger un mail un peu long.
Le téléphone tient sur un support MagSafe baptisé Lift, que vous pouvez détacher de l'iPhone pour reprendre un appel sans emporter le clavier. La coque Jacket fournie avec l'ensemble reste sur le Duo et comporte deux parties avec une sangle. Selon Nøord, le clavier et son trackpad occupent une base de 5 mm d'épaisseur, pour un ensemble fermé de 168 x 124 x 17 mm, téléphone compris. La marque utilise du polycarbonate avec un revêtement mat et propose du noir, du blanc et une finition Titanium, qui désigne bien une couleur, pas du titane. La fiche ne précise par contre ni le poids, ni l'autonomie, ni même le mode de connexion du clavier au téléphone.
Le prix affiché est de 249 dollars, soit environ 230 euros par simple conversion, sans tarif français officiel. Les conditions de livraison annoncent une expédition mondiale gratuite, ce qui inclut donc la France, mais les éventuelles taxes d'importation restent à votre charge. Après le départ prévu en janvier 2027, Nøord indique généralement 5 à 15 jours ouvrés de transport. Le clavier présenté est en QWERTY, sans option AZERTY annoncée sur la fiche consultée. Attention aussi aux conditions de retour : la marque affiche 30 jours, mais prévoit une retenue de 15 % si le produit a été ouvert et rendu comme neuf, ou si vous annulez une prévente après les 7 premiers jours, sauf report de l'expédition.
On aime assez l'idée d'un petit poste de travail qu'on déplie pour écrire puis qu'on range avec son téléphone, sans acheter une tablette en plus. Mais à ce prix, l'absence de détails sur la connexion et la frappe empêche de conseiller sereinement cette prévente, d'autant qu'on n'a pas testé l'accessoire. Un clavier peut rendre l'iPhone plus agréable pour travailler, il faudra quand même plus que cette jolie présentation pour laisser le MacBook à la maison.
Si cette idée de coque aux allures de vieil ordinateur vous plaît, jetez un œil à cet article sur la coque Spigen inspirée de l'iBook G3 pour l'iPhone Duo, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater de nos prises en main.
Tout l'écran disponible
Sur l'iPhone Duo, le mode mini-ordinateur peut réserver la moitié basse de l'écran au clavier tactile, ce qui réduit forcément la place pour votre document. Nøord déporte donc la saisie sur un clavier séparé, tandis que le téléphone reste ouvert au-dessus, comme sur les visuels de la marque. Vous gardez les 7,6 pouces de la dalle interne pour afficher vos applications, avec un trackpad sous les touches pour déplacer le pointeur. Le principe rappelle les coques Clicks, qui libèrent elles aussi l'écran du clavier virtuel, mais le format retenu ici invite plutôt à poser le téléphone sur une table pour rédiger un mail un peu long.
Un support magnétique
Le téléphone tient sur un support MagSafe baptisé Lift, que vous pouvez détacher de l'iPhone pour reprendre un appel sans emporter le clavier. La coque Jacket fournie avec l'ensemble reste sur le Duo et comporte deux parties avec une sangle. Selon Nøord, le clavier et son trackpad occupent une base de 5 mm d'épaisseur, pour un ensemble fermé de 168 x 124 x 17 mm, téléphone compris. La marque utilise du polycarbonate avec un revêtement mat et propose du noir, du blanc et une finition Titanium, qui désigne bien une couleur, pas du titane. La fiche ne précise par contre ni le poids, ni l'autonomie, ni même le mode de connexion du clavier au téléphone.
Une prévente à préciser
Le prix affiché est de 249 dollars, soit environ 230 euros par simple conversion, sans tarif français officiel. Les conditions de livraison annoncent une expédition mondiale gratuite, ce qui inclut donc la France, mais les éventuelles taxes d'importation restent à votre charge. Après le départ prévu en janvier 2027, Nøord indique généralement 5 à 15 jours ouvrés de transport. Le clavier présenté est en QWERTY, sans option AZERTY annoncée sur la fiche consultée. Attention aussi aux conditions de retour : la marque affiche 30 jours, mais prévoit une retenue de 15 % si le produit a été ouvert et rendu comme neuf, ou si vous annulez une prévente après les 7 premiers jours, sauf report de l'expédition.
On en dit quoi ?
On aime assez l'idée d'un petit poste de travail qu'on déplie pour écrire puis qu'on range avec son téléphone, sans acheter une tablette en plus. Mais à ce prix, l'absence de détails sur la connexion et la frappe empêche de conseiller sereinement cette prévente, d'autant qu'on n'a pas testé l'accessoire. Un clavier peut rendre l'iPhone plus agréable pour travailler, il faudra quand même plus que cette jolie présentation pour laisser le MacBook à la maison.
Si cette idée de coque aux allures de vieil ordinateur vous plaît, jetez un œil à cet article sur la coque Spigen inspirée de l'iBook G3 pour l'iPhone Duo, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater de nos prises en main.