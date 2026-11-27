Un iPhone 20 Pro en céramique : quelle est donc cette nouvelle rumeur ?
Par Laurence - Publié le
Pour célébrer les vingt ans de l’iPhone en 2027, Apple préparerait une refonte majeure de son smartphone haut de gamme. Mais une nouvelle rumeur évoque désormais l’utilisation d’un matériau assez inattendu : la céramique. Une hypothèse qui mérite toutefois d’être considérée avec beaucoup de prudence.
Alors que les premières indiscrétions concernant l’iPhone 20 Pro évoquent déjà un design entièrement repensé, une nouvelle information vient alimenter les spéculations autour du futur smartphone d’Apple.
Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple travaillerait sur des composants en céramique destinés à son prochain iPhone haut de gamme. Ce dernier affirme avoir aperçu des éléments utilisant ce matériau, sans toutefois préciser leur nature ni leur fonction.
De son côté, Tech Overwatch a partagé une illustration imaginant un iPhone 20 Pro doté d’un dos en céramique. Attention cependant : il s’agit d’un simple rendu conceptuel et non d’une photographie d’un prototype ou d’un appareil en cours de fabrication. À ce stade, aucune information ne permet donc d’affirmer qu’Apple envisage réellement de commercialiser un iPhone 20 Pro avec un châssis ou une coque arrière en céramique.
La céramique n’est pourtant pas totalement inconnue dans l’univers d’Apple. La firme l’a notamment utilisée pour certaines éditions de l’Apple Watch, notamment cette année avec l'Apple Watch Series 12. Ce matériau présente plusieurs qualités intéressantes, notamment sa résistance aux rayures et son aspect particulièrement soigné. En revanche, sa fabrication peut s’avérer complexe et coûteuse, tandis que sa résistance aux chocs dépend largement de sa composition et de sa conception.
Mais cette rumeur pourrait également résulter d’une confusion autour du Ceramic Shield, la technologie de protection développée par Apple pour les surfaces vitrées de ses iPhone. Malgré son nom, le Ceramic Shield n’est pas une coque entièrement constituée de céramique. Il s’agit d’un verre intégrant des cristaux de céramique, destiné à améliorer sa résistance. La présence de composants associés à cette technologie pourrait donc expliquer certaines informations circulant actuellement.
L’année 2027 marquera les vingt ans du lancement du premier iPhone, commercialisé en 2007. Pour cette occasion, Apple préparerait une évolution particulièrement importante de son smartphone. Les précédentes rumeurs évoquent notamment un design largement constitué de verre, avec des bords incurvés et une intégration plus discrète des différents composants en façade.
Beaucoup évoquent un appareil dont l’apparence se rapprocherait davantage d’une surface continue, avec une rupture esthétique comparable à celle introduite par l’iPhone X en 2017. Dans ce contexte, l’utilisation d’une coque arrière entièrement en céramique soulève plusieurs interrogations.
Un tel choix pourrait notamment compliquer davantage la fabrication d’un appareil dont la conception nécessiterait déjà de nouvelles méthodes de production. Il paraît également peu probable qu’Apple multiplie les variantes matérielles d’un modèle aussi stratégique dès son lancement, même si cette possibilité ne peut pas être totalement exclue.
L’idée d’un iPhone en céramique n’est pas totalement farfelue, Apple ayant déjà expérimenté ce matériau sur certains de ses produits. Une telle finition pourrait d’ailleurs séduire les amateurs d’appareils haut de gamme. Mais les informations disponibles sont pour le moment beaucoup trop imprécises pour en tirer des conclusions. Entre un véritable composant en céramique, une nouvelle évolution du Ceramic Shield et une éventuelle édition spéciale, plusieurs interprétations restent possibles. Une chose est certaine : l’iPhone du vingtième anniversaire suscite déjà de nombreuses spéculations, alors que sa présentation officielle n’est pas attendue avant septembre 2027.
De la céramique pour l’iPhone 20 Pro ?
Alors que les premières indiscrétions concernant l’iPhone 20 Pro évoquent déjà un design entièrement repensé, une nouvelle information vient alimenter les spéculations autour du futur smartphone d’Apple.
Selon le leaker chinois Fixed Focus Digital, Apple travaillerait sur des composants en céramique destinés à son prochain iPhone haut de gamme. Ce dernier affirme avoir aperçu des éléments utilisant ce matériau, sans toutefois préciser leur nature ni leur fonction.
De son côté, Tech Overwatch a partagé une illustration imaginant un iPhone 20 Pro doté d’un dos en céramique. Attention cependant : il s’agit d’un simple rendu conceptuel et non d’une photographie d’un prototype ou d’un appareil en cours de fabrication. À ce stade, aucune information ne permet donc d’affirmer qu’Apple envisage réellement de commercialiser un iPhone 20 Pro avec un châssis ou une coque arrière en céramique.
Un matériau déjà utilisé par Apple
La céramique n’est pourtant pas totalement inconnue dans l’univers d’Apple. La firme l’a notamment utilisée pour certaines éditions de l’Apple Watch, notamment cette année avec l'Apple Watch Series 12. Ce matériau présente plusieurs qualités intéressantes, notamment sa résistance aux rayures et son aspect particulièrement soigné. En revanche, sa fabrication peut s’avérer complexe et coûteuse, tandis que sa résistance aux chocs dépend largement de sa composition et de sa conception.
Mais cette rumeur pourrait également résulter d’une confusion autour du Ceramic Shield, la technologie de protection développée par Apple pour les surfaces vitrées de ses iPhone. Malgré son nom, le Ceramic Shield n’est pas une coque entièrement constituée de céramique. Il s’agit d’un verre intégrant des cristaux de céramique, destiné à améliorer sa résistance. La présence de composants associés à cette technologie pourrait donc expliquer certaines informations circulant actuellement.
Un iPhone anniversaire déjà très ambitieux
L’année 2027 marquera les vingt ans du lancement du premier iPhone, commercialisé en 2007. Pour cette occasion, Apple préparerait une évolution particulièrement importante de son smartphone. Les précédentes rumeurs évoquent notamment un design largement constitué de verre, avec des bords incurvés et une intégration plus discrète des différents composants en façade.
Beaucoup évoquent un appareil dont l’apparence se rapprocherait davantage d’une surface continue, avec une rupture esthétique comparable à celle introduite par l’iPhone X en 2017. Dans ce contexte, l’utilisation d’une coque arrière entièrement en céramique soulève plusieurs interrogations.
Un tel choix pourrait notamment compliquer davantage la fabrication d’un appareil dont la conception nécessiterait déjà de nouvelles méthodes de production. Il paraît également peu probable qu’Apple multiplie les variantes matérielles d’un modèle aussi stratégique dès son lancement, même si cette possibilité ne peut pas être totalement exclue.
Qu’en penser ?
L’idée d’un iPhone en céramique n’est pas totalement farfelue, Apple ayant déjà expérimenté ce matériau sur certains de ses produits. Une telle finition pourrait d’ailleurs séduire les amateurs d’appareils haut de gamme. Mais les informations disponibles sont pour le moment beaucoup trop imprécises pour en tirer des conclusions. Entre un véritable composant en céramique, une nouvelle évolution du Ceramic Shield et une éventuelle édition spéciale, plusieurs interprétations restent possibles. Une chose est certaine : l’iPhone du vingtième anniversaire suscite déjà de nombreuses spéculations, alors que sa présentation officielle n’est pas attendue avant septembre 2027.