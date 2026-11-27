Qu’en penser ?



L’idée d’un iPhone en céramique n’est pas totalement farfelue, Apple ayant déjà expérimenté ce matériau sur certains de ses produits. Une telle finition pourrait d’ailleurs séduire les amateurs d’appareils haut de gamme. Mais les informations disponibles sont pour le moment beaucoup trop imprécises pour en tirer des conclusions. Entre un véritable composant en céramique, une nouvelle évolution du Ceramic Shield et une éventuelle édition spéciale, plusieurs interprétations restent possibles. Une chose est certaine : l’iPhone du vingtième anniversaire suscite déjà de nombreuses spéculations, alors que sa présentation officielle n’est pas attendue avant septembre 2027.