iPhone 18 et iPhone 18e : du retard sur la production ! Quelles conséquences pour le lancement ?
Par Laurence - Publié le
Alors qu'Apple devrait commercialiser deux nouveaux iPhone au début de l'année 2027, leur calendrier de production aurait une nouvelle fois été modifié. Selon les dernières indiscrétions en provenance de Chine, les iPhone 18 et iPhone 18e n'entreraient finalement en production de masse qu'au mois de janvier, laissant à Cupertino relativement peu de temps pour constituer ses stocks avant leur lancement.
Dans une nouvelle publication sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Fixed Focus Digital affirme qu'Apple n'aurait toujours pas lancé la production de masse de ses iPhone 18 et iPhone 18e. Initialement prévue pour la fin du mois d'octobre, celle-ci aurait été repoussée aux alentours du 1er janvier 2027.
Notons toutefois que les informations communiquées par le leaker ont quelque peu fluctué au cours des dernières semaines. En octobre dernier, ce dernier évoquait plutôt un démarrage de la production de l'iPhone 18 à la fin du mois de novembre, Apple souhaitant alors constituer des stocks importants en prévision de son lancement. Dans les deux cas, le nouveau calendrier représenterait donc un décalage de plusieurs semaines, dont les raisons n'ont pas été précisées.
Pour ces deux nouveaux smartphones, Cupertino chercherait à mutualiser une partie de ses composants et de ses procédés de fabrication. Toujours selon Fixed Focus Digital, les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient notamment embarquer des batteries identiques ainsi que des écrans de 6,3 pouces. Les différentes sources ne s'accordent toutefois pas sur ce dernier point, certaines évoquant le maintien de la diagonale actuelle pour le modèle le plus abordable de la gamme.
Côté performances, les deux appareils devraient bénéficier de la nouvelle puce A20. Parmi les autres améliorations évoquées ces derniers mois figurent également le passage de 8 à 9 Go de mémoire vive, l'intégration du modem C2 développé en interne par Apple et des batteries de plus grande capacité. L'iPhone 18e pourrait également profiter d'une amélioration de sa caméra frontale.
Cette mutualisation des composants pourrait permettre à Apple de rationaliser ses coûts de production, mais aussi de simplifier la gestion de ses chaînes d'approvisionnement.
Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple prévoirait de présenter ses deux nouveaux iPhone en février ou en mars 2027. Avec un démarrage de la production de masse au début du mois de janvier, la firme californienne ne disposerait donc que de quelques semaines pour constituer ses stocks et approvisionner ses différents marchés.
Cette situation intervient alors qu'Apple a profondément remanié son calendrier de commercialisation. Après avoir présenté ses iPhone 18 Pro en septembre dernier, puis son premier smartphone pliable en octobre, Cupertino aurait choisi de reporter le renouvellement de ses modèles plus accessibles au premier semestre 2027.
Pour l'heure, rien n'indique que ce retard présumé de production se traduira par un report de la commercialisation des deux smartphones. Apple pourrait maintenir son calendrier, quitte à disposer de stocks moins importants lors de leur lancement. Mais avec cette nouvelle répartition des sorties d'iPhone sur l'ensemble de l'année, la firme californienne doit également adapter son organisation industrielle. L'un des intérêts de cette stratégie était justement de mieux répartir la charge de travail de ses fournisseurs et de ses sous-traitants, jusqu'ici particulièrement sollicités à l'approche de la rentrée de septembre.
Un nouveau retard dans le calendrier de production
Dans une nouvelle publication sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Fixed Focus Digital affirme qu'Apple n'aurait toujours pas lancé la production de masse de ses iPhone 18 et iPhone 18e. Initialement prévue pour la fin du mois d'octobre, celle-ci aurait été repoussée aux alentours du 1er janvier 2027.
Notons toutefois que les informations communiquées par le leaker ont quelque peu fluctué au cours des dernières semaines. En octobre dernier, ce dernier évoquait plutôt un démarrage de la production de l'iPhone 18 à la fin du mois de novembre, Apple souhaitant alors constituer des stocks importants en prévision de son lancement. Dans les deux cas, le nouveau calendrier représenterait donc un décalage de plusieurs semaines, dont les raisons n'ont pas été précisées.
Deux iPhone avec de nombreux composants en commun ?
Pour ces deux nouveaux smartphones, Cupertino chercherait à mutualiser une partie de ses composants et de ses procédés de fabrication. Toujours selon Fixed Focus Digital, les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient notamment embarquer des batteries identiques ainsi que des écrans de 6,3 pouces. Les différentes sources ne s'accordent toutefois pas sur ce dernier point, certaines évoquant le maintien de la diagonale actuelle pour le modèle le plus abordable de la gamme.
Côté performances, les deux appareils devraient bénéficier de la nouvelle puce A20. Parmi les autres améliorations évoquées ces derniers mois figurent également le passage de 8 à 9 Go de mémoire vive, l'intégration du modem C2 développé en interne par Apple et des batteries de plus grande capacité. L'iPhone 18e pourrait également profiter d'une amélioration de sa caméra frontale.
Cette mutualisation des composants pourrait permettre à Apple de rationaliser ses coûts de production, mais aussi de simplifier la gestion de ses chaînes d'approvisionnement.
Un lancement toujours prévu en février ou mars ?
Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple prévoirait de présenter ses deux nouveaux iPhone en février ou en mars 2027. Avec un démarrage de la production de masse au début du mois de janvier, la firme californienne ne disposerait donc que de quelques semaines pour constituer ses stocks et approvisionner ses différents marchés.
Cette situation intervient alors qu'Apple a profondément remanié son calendrier de commercialisation. Après avoir présenté ses iPhone 18 Pro en septembre dernier, puis son premier smartphone pliable en octobre, Cupertino aurait choisi de reporter le renouvellement de ses modèles plus accessibles au premier semestre 2027.
Qu'en penser ?
Pour l'heure, rien n'indique que ce retard présumé de production se traduira par un report de la commercialisation des deux smartphones. Apple pourrait maintenir son calendrier, quitte à disposer de stocks moins importants lors de leur lancement. Mais avec cette nouvelle répartition des sorties d'iPhone sur l'ensemble de l'année, la firme californienne doit également adapter son organisation industrielle. L'un des intérêts de cette stratégie était justement de mieux répartir la charge de travail de ses fournisseurs et de ses sous-traitants, jusqu'ici particulièrement sollicités à l'approche de la rentrée de septembre.