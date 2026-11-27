Un nouveau retard dans le calendrier de production

Deux iPhone avec de nombreux composants en commun ?

Un lancement toujours prévu en février ou mars ?

Qu'en penser ?



Pour l'heure, rien n'indique que ce retard présumé de production se traduira par un report de la commercialisation des deux smartphones. Apple pourrait maintenir son calendrier, quitte à disposer de stocks moins importants lors de leur lancement. Mais avec cette nouvelle répartition des sorties d'iPhone sur l'ensemble de l'année, la firme californienne doit également adapter son organisation industrielle. L'un des intérêts de cette stratégie était justement de mieux répartir la charge de travail de ses fournisseurs et de ses sous-traitants, jusqu'ici particulièrement sollicités à l'approche de la rentrée de septembre.

Dans une nouvelle publication sur le réseau social chinois, le leaker Fixed Focus Digital affirme qu'. Initialement prévue pour la fin du mois d'octobre, celle-ci aurait étéaux alentours du 1er janvier 2027.Notons toutefois que les informations communiquées par le leaker ont quelque peu fluctué au cours des dernières semaines. En octobre dernier, ce dernier évoquait plutôt un démarrage de la production de l'iPhone 18 à la, Apple souhaitant alors constituer des stocks importants en prévision de son lancement. Dans les deux cas, le nouveau calendrier représenterait donc un, dont les raisons n'ont pas été précisées.Pour ces deux nouveaux smartphones,Toujours selon Fixed Focus Digital, les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient notamment embarquer des. Les différentes sources ne s'accordent toutefois pas sur ce dernier point, certaines évoquant le maintien de la diagonale actuelle pour le modèle le plus abordable de la gamme.Côté performances,Parmi les autres améliorations évoquées ces derniers mois figurent également le passage de 8 à 9 Go de mémoire vive, l'intégration du modem C2 développé en interne par Apple et des batteries de plus grande capacité. L'iPhone 18e pourrait également profiter d'une amélioration de sa caméra frontale.Cette mutualisation des composants pourrait permettre à Apple de, mais aussi de simplifier la gestion de ses chaînes d'approvisionnement.Selon les dernières informations de Mark Gurman (Bloomberg), Apple prévoirait de présenter ses deux nouveaux iPhone en février ou en mars 2027. Avec un démarrage de la production de masse au début du mois de janvier, la firme californienne ne disposerait donc que deCette situation intervient alors qu'A. Après avoir présenté ses iPhone 18 Pro en septembre dernier, puis son premier smartphone pliable en octobre, Cupertino aurait choisi de reporter le renouvellement de ses modèles plus accessibles au premier semestre 2027.