Edison Mail prend en charge nativement les Mac M1

Les Mac dotés d'une puce M1/M1 Pro/M1 Max profiteront donc d'une App plus réactive tout en consommant moins d'énergie. Pour rappel, Edison Mail - Email est disponible sur le Mac App Store, met en avant sa rapidité, sa simplicité, la possibilité de gérer plusieurs compte Gmail, et de bloquer efficacement les courriers indésirables. Il est également possible d'afficher les mails du jour, de rendre silencieuses les notifications pour un contact en particulier, de personnaliser les raccourcis claviers, de profiter d'un mode sombre et de se désinscrire de listes grâce à une option dédiée.