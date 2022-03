La dernière MaJ de MacOS Monterey brique certains Mac M1

N'hésitez pas à nous dire si vous aviez été touché par ce bug !

D'après nos confrères US , cette dernière brique certains Mac dont la carte mère a été remplacée.Dans un fil de discussion du forum, plusieurs utilisateurs ont tenté de mettre à jour leur Mac vers macOS 12.3 à partir de macOS 12.2.1 -ou une version antérieure- mais se trouvent confrontés àou. Dans certains cas, le Mac se trouve complètement briqué. Apparemment, les soucis concerneraient seulement les Mac dont la carte mère a été remplacée, en particulier les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces La seule solution serait de télécharger manuellement le fichier IPSW 12.2.1 et d'utiliser Apple Configurator 2 , avec le Mac en en mode récupération, pour charger l'image disque.(version 12.2.1) et de conserver ses données.