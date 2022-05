Le Mac et l'iPad règneraient sur les foyers !

Et bonne nouvelle pour Apple , la société se retrouverait à la première place avec, soit une part de marché de 18,8% et une progression de 1,1%.Si ce dernier chiffre peut paraitre un peu faible, il faut le relativiser puisque le marché global accuserait en effet une. En effet, à part Apple et Dell (+6,1%), l’ensemble des principaux constructeurs serait en baisse (-10% pour Samsung, -12,2% pour Lenovo et surtout -17,6% pour HP). Globalement, ce seraient 118,571 millions d’appareils qui ont été expédiés (contre 122,102 millions il y a un an).À noter qu’ Amazon a dépassé Lenovo (qui chute de 20%), pour prendre la troisième place avec une croissance de 3,3 % grâce à une forte remise sur ses tablettes Fire.Mais -loin d’ Apple - c’est surtout le marché des Chromebook qui inquiète avec une chute de 60 % d'une année sur l'autre au premier trimestre pour atteindre 4,9 millions d'unités.. Le marché nord-américain, qui représente 72 % des expéditions mondiales de Chromebook, aurait ainsi dégringolé de 64 %.