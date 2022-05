Une fuite de Duke Nukem Forever (version inachevée de 2001) ravive de vieux souvenirs

Duke Nukem

Il faut dire que len'était pas qu'un Terminator aux gros canons sciés, le héros de la série éponyme n'hésitais pas à lâcher un petit billet pour dénuder une stripteaseuse, ou prendre le temps de vider sa vessie en pleine partie en poussant des cris assez... primaire. Bref, toute une époque, qui tranche avec la mode des FPS plus beni-ouioui, type Fortnite., nous sommes encore dans les années 90 et le nom deraisonne déjà sur tous les PC -et les Mac de l'époque, car le jeux développé par 3DRealms est sorti sur presque toutes les plateformes existantes.affichant des graphismes plutôt bons pour l'époque et un gameplay assez proche de l'original -bref, tout le monde se réjouissait.Puis les années passent et-une grosse blague, si vous préférez. En coulisses, personne ne sait réellement ce qui se passe, mais les développeurs semblent avoir du mal à accoucher du titre, entre guerres interne, stratégie opaque et problèmes financiers -les éditeurs se succèdent, mais rien ne sort., ce qui permet enfin de finir le jeu, qui sortira en 2011 -y compris sur Mac !-peut-être que l'esprit de l'époque avait aussi disparu, question de timing. Ce sera donc un demi-bide pour le titre qui s'écoule tout de même à quelques millions d'exemplaires (TakeTwo sera même bénéficiaire) mais qui restera dans l'oubli... jusqu'en ce début 2022, une vidéo de la version inachevée de l'E3 (2001, donc) apparaisse sur la toile !Comme vous pouvez le voir,Bref, une coquille presque vide, mais jouable et qui reflète à peu près l'état dans lequel se trouvait Duke Nukem Forever en 2001 : très loin d'une potentielle sortie ! Mais ce n'est pas tout : la personne qui a mis en ligne ces images. En pratique, et même avec beaucoup de volonté, pas sûr qu'on en tire tellement mieux que la version de 2011, mais la nostalgie accouche parfois de belles surprises -regardez l'excellent Streets Of Rage 4 qui sortira sur iPhone le 24 mai prochain !