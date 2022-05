WWDC : Apple envoie les invitations à quelques chanceux développeurs

Nous organisons une expérience spéciale toute la journée à Apple Park le 6 juin pour lancer la WWDC22. Rassemblez-vous avec d'autres membres de la communauté de développeurs pour regarder le discours d'ouverture et les vidéos sur l'état de l'Union aux côtés d'ingénieurs et d'experts Apple, explorez le tout nouveau Developer Center, et bien plus encore. Nous avons hâte de nous rencontrer en personne.



L'événement ‌‌‌Apple Park‌‌‌ est gratuit et tous les membres du programme Apple Developer et du programme Apple Developer Enterprise ont été invités à postuler. Bien que l'événement soit gratuit, les personnes sélectionnées devront se rendre à Cupertino, en Californie.

Evidemment,triés sur le volet, contrairement à certaines années où elle comptait plusieurs milliers de participants. Ces derniers ont reçu leur petit carton, les invitant à se rendre à Apple Park dès le 6 juin pour la fameuse keynote inaugurale.Cupertino précise, avec une certaine fierté, qu'ils seront les premiers à, même si l'on ne connait encore que très peu de détails sur l'installation.