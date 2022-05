De nombreux produits "vintage" d'Apple mis en vente à partir de 200 dollars (et beaucoup plus...)

Parmi eux, les Apple-I ont plutôt la côte, leur valeur ayant augmenté au cours des dernières années, certaines machines trouvant preneur à plus de. Si le prix de départ commence vers les 200 dollars, certains lots risquent de parti à beaucoup plus.Parmi eux, on notera : des impressions diverses / photos / manuels / floppys / souris signés par. Pour rappel, Ronald Wayne a été le troisième cofondateur d' Apple , le 1er avril 1976, avec. Il est l'auteur du premier logo de la firme et de diverses documentations.