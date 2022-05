AMD présente les Ryzen 7000 de bureau et les puces Mendocino pour portables

Mendocino

La dirigeante de la firme, Lisa Su, annonce une disponibilité à l'automne prochain pour(pour les cœurs, une partie I/O avec les contrôleurs et le GPU intégré en RDNA2 sera gravée en 6 nm),(pour Integrated Heat Spreader). AMD ne dévoile pas la fiche technique complète mais précise que les performances sur un seul cœur seront en hausse de 15%, que la barre des 5,5 GHz sera atteinte, et que la DDR5 et le PCIe 5.0 pour le stockage et le GPU seront de la partie (cela dépendra de la versions de la carte mère pour ce dernier point, voir ci-dessous).Selon le constructeur,et le socket AM5 (qui sera désormais au format LGA, comme Intel, avec 1718 pins, on ne risquera donc plus de plier en manipulant sur le CPU) sera compatible avec les solutions de refroidissement conçues pour la plateforme AM4.D'un autre côté, MAD évoque l'arrivée de pucesgravées en 6 nm pour la fin de l'année, embarquantoffrant des performances CPU et GPU satisfaisantes tout en proposant une autonomie de 10 heures minimum.