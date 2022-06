MacBook Air M2 : auriez-vous voulu un MacBook Air M2 aux couleurs de l'iMac M1 ?

Aussi, c'est très légitimement que nous nous sommes demandés si vous seriez intéressé par un MacBook Air haut en couleurs ou pas ?

Par ici le débat autour du MacBook Air M2 ! !

Pour autant malgré les rumeurs ou les attentes de certains, les coloris sont restés plutôt sages pour le premier.En effet, il n'y a pas de tons flashys comme l' iMac M1 . La machine se veut très sobre et reprend les lignes et certaines couleurs des actuels MacBook Pro 14 et 16 pouces , avec des formes un peu moins rondes que l'ancienne génération, une petite encoche et un look assez loin de ce qu'on avait pu voir sur les sites de rumeurs -clavier et contours blancs et beaucoup de couleurs.