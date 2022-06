Coup d'œil à l'intérieur du chargeur 35W double USB-C Apple (+ alternative moins chère)

Le modèle compact est à droite

Re-Animator

Attention toutefois,, mais de la version compacte avec fiches rétractables vendue par Cupertino dans certains pays dont les US. Les deux modèles peuvent fournir 35W sur un seul port et jusqu'à 17,5W sur les deux ports simultanément.Comme souvent pour ce type de périphériques chez Apple,(âmes sensibles s'abstenir). Une fois le bloc en plastique retiré à grands coups de Dremel, les amateurs de PCB et de composants pourront apprécier le style Apple avec un agencement symétrique (deux circuits fonctionnent de concert pour fournir 35W).Le design permet deet l'adaptateur secteur embarque des composants comme des condensateurs AiSHi et CapXon, des contrôleurs PI ZN1431C, ou encore des MOSFET ON Semiconductor NTTFS4C05N., et à moins de vouloir absolument du matériel portant le logo Apple, il pourra être plus avantageux de regarder du côté des accessoiristes tiers, comme le modèle double USB-C 65W d'Anker que nous utilisons quotidiennement à la rédaction.