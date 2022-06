Un nouveau SSD externe USB-C à 2000 Mo/s chez Transcend (mais pas sur Mac)

conforme aux normes militaires américaines

Le nouveau venu arbore un format compact (96,5 x 53,6 x 12,5 mm pour 75 grammes sur la balance), embarque de la mémoire flash 3D NAND et propose. En sus de ses performances intéressantes, le SSD Portable ESD380C propose un châssis antichoc, sera décliné en 1 et 2 To, et livré avec un câble USB-C vers USB-A ainsi qu'avec un second câble en USB-C vers USB-C.Attention toutefois,(y compris les derniers MacBook Pro avec M1 Pro/M1 Max et Mac Studio M1 Max/Ultra),. Les machines de Cupertino ne permettront de profiter de ces périphériques qu'en USB 3.1 Gen2, avec des débits théoriques maximum de 10 Gb/s (contre 20 Gb/s pour l'USB 3.2 Gen2 2x2). Notons également que les Mac M1/Pro/Max/Ultra et M2 disposent de contrôleurs moins performants que ceux des modèles Intel pour l'USB 3.1 à 10 Gb/s, impliquant des débits moins élevés. Si vous désirez opter dès aujourd'hui pour un SSD en USB-C 3.2 Gen 2x2 (par exemple pour en profiter pleinement sur un PC compatible), le très bon et très compact Kingston XS2000 est d'ores et déjà disponible à partir de 99,99 euros