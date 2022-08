Des primes pour accélérer la production des MacBook Pro ?

Le site qui produit la majorité des MacBook Pro a connu plusieurs émeutes au sein de son personnel confiné de force par les autorités chinoises. En effet, plusieurs affrontements ont eu lieu entre les travailleurs, les autorités appliquant très strictement les mesures de confinement avec une tolérance zéro. Désormais la situation sanitaire s'est améliorée, mais pas vraiment celle de la production. Cette dernière affiche des délais de plus en plus longs et un manque à gagner conséquent pour Apple qui n'est pas en mesure de faire face à la demande.Le sous-traitant -qui a perdu 50% de son bénéfice net pour le deuxième (132 millions de dollars)- ne peut pas risquer de mécontenter son plus gros client...