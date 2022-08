MacBookPro 14 et 16" M2 en production pour fin 2022, l'iPhone 14 Pro Max futur best-seller ?

Et quelques rumeurs de plus pour finir la journée ! En effet, d'après-toujours très bien informé grâce à ses contacts au sein des différents sous-traitants,Mais contrairement à d'autres, il estime surtout que les puces M2 des nouveaux MacBook Pro 14 / 16 pouces pourraient être gravées en 5nm, et non en 3nm. Pour rappel, TSMC -qui produit les séries A et M pour Cupertino- ne devrait commencer à graver en 3nm qu'en 2023. Ce tweet n'est doncavec les précédentes informations duet de, qui pensent que la puce M2 devrait être la première à bénéficier de la gravure en 3nm.Un autre analyste bien connu,-qui s'est fait une solide réputation dans le segment des écrans- revient quant à lui avec la ventilation des modèles de 2022. En effet en se basant sur les commandes de dalles entre juin et septembre, l'iPhone 14 Pro Max aurait représenté 28 % des expéditions des écrans, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro seraient à égalité avec 26 %, et l'iPhone 14 Max finirait à 19 %.