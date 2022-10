Adobe : le plein de nouveautés lors de sa conférence Adobe MAX

Des actions rapides et de l’IA pour Adobe Express

À cette occasion, de nombreuses annonces sont faites du côté des applications destinées aux créatifs, graphistes, vidéastes et autres professionnels.Parmi elles, on récupère de nouvelles actions rapides, permettant aux utilisateurs de supprimerdes éléments d'arrière-plan des photos, d'affiner les découpes, de découper et de fusionner des vidéos, de transformer des vidéos en GIF, de créer des QR codes, etc.Un planificateur de contenu permet aux utilisateurs de collaborer, de planifier, de programmer, de prévisualiser et de publier du contenu sur plusieurs plateformes. Enfin, une recherche avancée a été mise en place afin de faciliter la découverte et les recommandations permettant aux utilisateurs de rechercher et de recevoir des conseils sur les polices ou les palettes de couleurs.C’est notamment le cas de, qui facilite la collaboration dans Photoshop et Illustrator. Il est ainsi possible de partager un lien d’une version spécifique d’un fichier Photoshop ou Illustrator, puis de consulter les commentaires des différentes parties prenantes directement dans les applications. Le tout sans avoir besoin de se connecter ou de s’inscrire pour commenter des fichiers.Dans le même registre, Adobe dévoile en avant-première une intégration inéditeavec RED et Fujifilm, utilisée dans plus de 4 300 productions à travers le monde. Celle-ci transférera directement les contenus de la caméra vers le cloud Frame.io, en supprimant les étapes de téléchargements classiques.L'outilva détecter automatiquement une personne dans une photo, puis créer des masques spécifiques à la peau du visage, du corps, aux sourcils, etc. Plus globalement, Adobe Photoshop apporte des améliorationsqui permettent aux utilisateurs d'identifier et d'effectuer des sélections détaillées sur des objets complexes d'un simple clic.Dans le même temps, la Suppression de l’arrière-plan sur iPad permet de gagner du temps en isolant rapidement les sujets principaux de l'arrière-plan.Toujours pour Adobe Express, on pourra s’attarder sur les modèles recommandés ou encore les recommandations de polices.Du côté d’Adobe Lightroom, les améliorations apportées à l’outil de masquage permettent aux utilisateurs de réaliser des ajustements précis, plus rapide et plus facilement. Là aussi, la sélection d’objet a été revue et profite de l’IA de Lightroom. On trouvera aussi les paramètres prédéfinis adaptatifs qui apportent des améliorations rapides aux photos et permettent de cibler des caractéristiques précises avec des paramètres prédéfinis.Enfin, la fonction desur Premiere Pro applique des corrections colorimétriques améliorées et accélère lesde correction des couleurs. Du côté d'aster Effect, la détection de montage de scène passera aussi par l’IA pour détecter automatiquement les changements de scènes d’une séquence vidéo.avec notamment le lancement de 3D Capture pour transformer rapidement des photos en modèle 3D. Pour cela, on notera le nouvel outil de sculpture digitale, Substance 3D Modeler qui se destine à faciliter la création sur ordinateur et en réalité virtuelle.Pour sa part, Substance 3D Sampler -disponible en version bêta- propose de nouvelles techniques pour capturer des éléments dans le monde réel et les importer dans un espace virtuel 3D. Profitant de l'occasion,. Malgré tout,