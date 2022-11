Adobe : l'utilisation des couleurs Pantone coûte désormais 15 dollars par mois !

La suppression progressive des catalogues couleurs Pantone

Encore quelques catalogues accessibles

Avec un Plug-in Pantone Connect

Nuancier

Depuis fort longtemps, les couleurs Pantone étaient librement accessibles et utilisables sur Photoshop, InDesign et Illustrator, mais cela est désormais de l'histoire ancienne. En effet, cet été, l'éditeur avait annoncé quelques changements à venir, notamment la(le nom officiel des catalogues couleurs Pantone).Aussi, si vous souhaitez utiliser les couleurs standards, il faudra souscrire un abonnement de(ou 89,99 dollars par an). Autre conséquence un peu ennuyeuse, si on possède des fichiers PSD qui utilisent le jeu de couleurs, ces dernières seront remplacées par du noir à défaut de souscription.Cette annonce entre désormais en application depuis hier, 1er novembre. Toutefois: Pantone et nuancier CMJN sur papier couché, Pantone et nuancier CMJN sur papier non couché et Pantone et nuancier Métallique sur papier couché.Pour les trouver, il faudra bien évidemment posséder un(ou InDesign et Illustrator), puis accéder à l'icône pour sélectionner votre couleur de premier / second plan (les deux carrés au bas de la barre de menu latéral que vous aurez positionné à droite ou à gauche de votre écran).Cette dernière permettra d'ouvrir unpour retrouver les couleurs. En cliquant sur le menu déroulant du, on pourra accéder au catalogue encore libre de droits... Mais pour cela il faudra préalablement installer un Plug-in Pantone Connect que l' on trouve ici