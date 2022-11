macOS Ventura : comment autoriser les accessoires/SSD à se connecter à son Mac par défaut ?

Voulez-vous connecter l’accessoire USB à ce Mac ?

Autoriser la connexion de l’accessoire ?

Voulez-vous connecter l’accessoire USB à ce Mac ?

• Se rendre dans les Réglages Système (le nouveau nom des Préférences Système),

• Onglet Confidentialité et Sécurité

• Aller à la ligne Autoriser les accessoires à se connecter

• Cocher Toujours :

Pourquoi Apple agit de la sorte ?

Automatiquement au déverrouillages

Le risque d'être contre-productif

Vous l'avez remarqué, une fenêtre apparait avec le titreEnsuite,Une fois autorisé, le SSD, HDD et autres souris USB seront autorisées par défaut à se connecter à la machine -ouf !Mais il est en fait possible ded'autoriser tous les périphériques par défaut, sans autorisation spéciale. Pour cela, il suffit de :Dans une certaine mesure, oui, car tout périphérique USB peut potentiellement accéder à vos données et les lire, les modifier ou les pirater à distance., souris, docks et autres hubs USB. Et quand bien-même ces derniers seraient porteurs d'un mouchard, difficile de le savoir, vous allez certainement les autoriser quand-même.En entreprise, en revanche,, surtout si elle est verrouillée. Apple propose justement l'optionqui protège la machine tant qu'elle est verrouillée, mais la libère une fois votre session ouverte.On le voit avec le RGPD actuel,, qu'elle va tout accepter par défaut... tant les messages sont oppressants. Il suffit d'ailleurs de consulter les top 10 des plug-ins pour navigateurs : la plupart permettent d'accepter par défaut lesvous demandant d'accepter les conditions d'utilisations du site.Finalement,. S'il parait nécessaire de protéger a minima les personnes fragiles et les débutants, il devient de plus en plus difficile de laisser assumer le risque par les populations plus expertes.