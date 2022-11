Disk Drill 5 : l'outil de récupération de données s'améliore (compatible Ventura)

Un outil de récupération de données

Au menu de cette cinquième itération majeure de Disk Drill,les machines dotées d'une puce Apple Silicon M2 (en sus de la génération M1/M1 Pro/M1 Max/M1 Ultra),(plus de 400 en tout, dont 40 nouveaux venus pour cette version)et récupération des données contenues dans les smartphones et tablettes, qu'ils tournent sur iOS/iPadOS (y compris la dernière version 16.1) ou Android, ou encore à partir de grappes RAID logicielles sur Windows et Linux. Les algorithmes de récupération ont été mis à jour, ce qui permet une efficacité de récupération améliorée et permet de donner une estimation des chances de parvenir à récupérer les fichiers.Comme pour les moutures précédentes,. Le soft sera capable de chercher uniquement un format de fichiers défini au préalable, comme les JPEG, PNG, TIFF, AI, PSD, AVI, MP3, WAV et bien d'autres. Cette fonction s'avérera fort pratique, si vous savez exactement ce que vous cherchez, et ne voulez pas faire une analyse de l'ensemble de l'espace de stockage incriminé.Quelques fonctions annexes sont aussi présentes, comme la capacité de rechercher les doublons d'un disque, ou d'en créer une image en DMG, ce qui peut s'avérer pratique si vous soupçonnez le périphérique de flancher rapidement, rendant impossible toute récupération de données. En effet, si le disque est physiquement hors d'usage, aucune solution logicielle ne saura vous sauver, et il vous faudra alors passer par les services d'un spécialiste en salle blanche, aux tarifs particulièrement salés. La suppression de fichiers en mode sécurisé sera aussi de la partie, tout comme la surveillance de l'état S.M.A.R.T des disques.sera de plus capable de reconstruire un catalogue, permettant au disque de monter à nouveau sur le bureau, ou de récupérer une partition effacée par mégarde.