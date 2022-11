Antidote 11v3 est compatible avec macOS Ventura (+ correctif pour Mail)

Antidote 11v3

Compatibilité macOS Ventura et corrections de bugs

Cette mise à jour devrait satisfaire les utilisateurs du logiciel de Druide ayant installé la dernière version de macOS puisque(un bug envoyait plusieurs exemplaires du même mail ou en bloquait l'envoi). Cette mise à jour 11v3 permet également de profiter d'intégrations améliorés, comme le conneecteur pour Safari disponible depuis le Mac App Store ou un accompagnement de l'utilisateur repensé lors de la première installation, ainsi que de dictionnaires de rimes et de synonymes améliorés. Druide annonce l'intégration au sein de cette nouvelle version de 800 nouveaux mots en français(dont micromobilité), 5 500 mots en anglais, 150 difficultés supplémentaires, 4 200 nouveaux exemples, 4 700 synonymes, 13 200 prononciations, 12 300 nouvelles cooccurrences, 28 000 nouveaux lien de champs lexicaux, 630 étymologies et de nouveaux guides. Le site de l'éditeur propose la mise à jour depuis une version antérieur à 49 euros pour une langue et 79 euros pour le français et l'anglais. L'abonnement Antidote 11 Personnel accessible sur le Web et sur Mac/PC/Mobile d'un an s'échange contre 59 euros , et l'abonnement Antidote 11 Familial pour 5 utilisateurs est commercialisé à 99 euros