MacBook Pro : Apple transige à 50 millions de dollars pour le clavier Papillon

Genèse de l'affaire Papillon

50 millions de dollars, une petite compensation individuelle !

Une somme toute relative au regard du nombre de clients qui pourront en bénéficier !Il faut en effet remonter à 2019. A cette époque, Cupertino avait fait l'objet d'une menée par des consommateurs américains, très mécontents de leurs MacBook, MacBook Pro ou MacBook Air. Ces derniers criaient auet réclamaient réparation : pour eux,Ils soutenaient en effet que. En SAV, le clavier défectueux était remplacé à l'identique ce qui ne solutionnait pas le problème de conception. Malheureusement pour la firme californienne, le juge californien Edward Davila chargé de l'affaire semblait du même avis que les utilisateurs.Le 19 juillet dernier, on apprenait que les documents avait été remplis par le tribunal de San Jose, en Californie, pour être approuvé par le juge (le même qu'en 2019), ce qui est désormais presque chose faite. Ce dernier a -apparemment- donné son accord préliminaire.Ce règlement, et ce, dans sept États américains (la Californie, la Floride, l'Illinois, le Michigan, le New Jersey, New York et Washington).