Serez-vous tenté par ce clavier conçu avec des LEGO ?

Autant de briques que de touches

quelque chose qui débloque un nouveau niveau de plaisir

transformer des tas de briques multicolores en quelque chose de merveilleux quand nous étions enfants. Le fait que nous ayons grandi ne change rien à notre passion de construire des choses avec notre imagination. Au cours des dernières années, notre équipe s'est concentrée sur la construction d'un clavier qui apporte vraiment du plaisir au bureau

des lego en bluetooth ou USB-C

La rédaction vous conseille : MacBook Pro : Apple transige à 50 millions de dollars pour le clavier Papillon

Après la console Atari en LEGO , voici donc le clavier. Dans la boite, on devrait trouver les fameuses briques de Lego, sur lesquelles ont été imprimés les lettres, chiffres et autres signes indispensables à un clavier informatique. Et l'utilisateur pourra s'amuser avec des touches sans lettre ni chiffre (pour les user en tant que modules complémentaires) ou encore des versions colorées pour le coté. Le produit se veut totalement personnalisable et il est même possible de créer son propre design, voire de l'exposer si bon vous semble.En effet, MelGeek entend créer(ben dis donc) etUn voyant lumineux indiquera le mode de connexion utilisé. Toutes les touches ou les paramètres de raccourcis sont personnalisables grâce à l’application, KBTools. On pourra ainsi ajouter des fonctions supplémentaires et jusqu'à 4 touches de fonction.Enfin, MelGeek indique avoir apporter le plus grand soin à la conception et au développement du matériel pour que(on avoue être très curieux sur le ressenti). Chacun ayant ses propres préférences en ce qui concerne la sensation de pression et le son de ses claviers, 2 commutateurs différents sont proposées pour cela.Du côté du projet KickStarter (qui prendra fin le 9 décembre 2022), l’objectif de départ se situait à 47 895 €, mais il est d'ores et déjà dépassé avec 733 066€ et 3 303 contributeurs. Notons que le prix de base sur KickStarter est de 182 €, mais devrait dépasser les 200 € en prix public. Le clavier devrait être livré dès janvier 2023.