L'outil de création de sites EverWeb s'améliore en version 3.9

En sus de la compatibilité PC et Mac, cette nouvelle mouture permet d'intégrer le paiement via Stripe, de nouveaux séparateurs, l'optimisation SEO grâce aux Header Tags, l'importation d'ancienne galeries d'images conçues à l'aide d'iWeb, un mode sombre pour l'éditeur de blog, ainsi que de nombreuses autres optimisations. Les utilisateurs des versions précédentes peuvent d'ores et déjà télécharger la mise à jour 3.9, et le tarif des licences s'échelonne de 89,95 dollars en achat définitif à 199,95 dollars par an pour la formule comprenant l'hébergement.