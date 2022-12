Apple étend son programme de réparation à domicile à d’autres Mac et au Studio Display

De nouveaux produits à réparer chez soi !

Self Service Repair

En quoi consiste le programme de réparation à la maison d'Apple

Et en pratique, comment ça fonctionne ?

tests approfondis pour garantir la plus haute qualité, sécurité et fiabilité

Apple semble bien déterminée à accélérer son programme destiné aux bricoleurs et fans de Mac. Début décembre, elle avait étendu son programme de réparation à domicile. Désormais, on pourraLa firme vient en effet de mettre à jour son magasin dédié sur le web.Pour rappel, la firme avait dévoilé ce dernier en début d'année, annonçant qu'il serait déployé dans d'autres pays, notamment en Europe, tout au long de l'année 2022.! Il concerne les iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE mais aussi certains Mac dotés d'une puce Apple Silicon -comme les MacBook Air M1 et MacBook Pro 14/16" M1.Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir accès auApple et aux centres de réparation indépendants pour les pièces, outils et autres manuels nécessaires, et ce, en plusieurs langues (dont le Français).Dans un second temps, on pourrapièces et outils requis (parmi les 200 disponibles) avant de commencer la réparation. Cupertino précise que ces derniers ont été soumis à desApple fournit une. Moyennantcelle-ci sera, à l'issue de laquelle il faudra la renvoyer gratuitement. Il s'agit en effet d'une sorte de location permettant une certaineaux clients qui ne veulent / peuvent pas acheter des outils pour une seule réparation.Néanmoins, elle maintient que la grande majorité de ses clients devraient toujours se rendre dans un Apple Store ou un centre agréé, pour s'assurer que leurs appareils sont réparés de manière sûre et fiable.