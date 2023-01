Apple reprend le Mac Pro pour seulement 1190€ (maximum) !

BARÈME "TRADE IN" D'AUJOURD’HUI

UNE BAISSE GÉNÉRALE DES REPRISES TRADE IN

Capture du mois d'août 2022

L'initiative Trade In est certes plus simple et directe pour celle ou celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, et/ou qui entend toujours passer par Apple pour ses achats. Mais, en contrepartie, cette dernière est, comme on peut le constater régulièrement à chaque sortie d'un nouvel iPhone Pour en bénéficier, il suffit de seet de vérifier la cote de son produit, qui pourra être minorée en fonction de certains dommages ou réparations intervenues. En revanche, certains produits pourront être juste repris à des fins de recyclage.Depuis hier avec le lancement du MacBook 14 et 16 M2 mais aussi du Mac mini M2 , la firme californienne a revu les prix de reprise des anciens modèles, certains à la baissequand on connait le prix de la machine neuve !!! (). Même situation pour les anciens modèles des MacBook Pro qui perdent 200 euros dans l'aventure et descendent à 740 euros.En revanche, il n'y a pas de changement pour le(qui a connu quelques euros d'augmentation par rapport au printemps). Lereprend même quelques euros de plus et remonte à 265 euros.