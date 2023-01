Les délais s'allongent en février pour certains MacBook Pro 14/16 et Mac mini M2

Des délais jusqu’en février pour les MacBook Pro 14/16 M2 Pro/Max

Des délais aussi pour le Mac mini M2

Si, soit le 24 janvier 2023, il en est tout autrement dès qu'on ajoute une option ou plus si affinité !Ainsi le moindre changement de puce et de CPU/GPU fait. Idem si on rajoute de la mémoire, ou un plus gros stockage ! Ces délais valent pour les modèles 14 comme 16 pouces., qui restent au 24 janvier 2023. En revanche, les délais sont déjà plus long si on modifie les puces, la mémoire ou le stockage. On passe alors sur la tranchePour le modèle doté de l'Ethernet 10 Gigabytes, il faudra même patienter encore plus. Les modèles ne sont pas disponibles avant le