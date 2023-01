Insolite : un vieux Mac s'affiche pour l'AppleCare du MacBook Pro M2 2023 ?

Mais quel est ce Mac étrange ?

Avez-vous aussi remarqué, avec les nouveaux MacBook Pro M2 Max ou Pro, quand vous voulez étendre la garantie, l’image du MacBook pro est l’image d’un ancien ?

Effectivement, le design de la machine (et son superdrive) font quelque peu vintage et pas vraiment 2023, puisqu'il s'agit probablementLa photo elle-même est doublement étrange puisque le fond d'écran est la dune bien reconnaissable de macOS 10.14 Mojave sorti en 2018. Or ce système est totalement incompatible avec le produit en question, car nécessitant un Mac sorti mi 2012 ou plus récent De notre côté, en allant dans les réglages du Mac mini, nous n'avons trouvé aucun défaut, l'imagée affichée étant bien celle du Mac mini M2 !